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Yozgat’ta Kabalı köylüleri tarlalarını birleştirip geri göçü başlattı

19 Şubat 2018 16:12

Yozgat’taki Kabalı Köyü’nde yaşayan köylüler, 9 yıl önce tarlalarının sınırlarını kaldırdı ve 5 bin dönümlük araziye meyve bahçesi kurdu. Köyde işsizliğin sona ermesinin ardından, projenin yurt genelinde 250 köyde uygulanması için çalışma başlatıldı

Yozgat’ta Kabalı köylüleri tarlalarını birleştirip geri göçü başlattı
Yozgat’ın Kadışehri İlçesi’ne bağlı Kabalı Köyü’nde 2009’da köylülerin sınırları kaldırıp tarlalarını birleştirmesi ile oluşturulan meyve bahçesi, kentten köye geri göç başlattı ve köyde işsizliği bitirdi. Projenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 250 köyünde uygulanacağı belirtildi.

KAYMAKAM İLE MUHTAR BAŞLATTI
 
Gazete Habertürk'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre 2009’da dönemin kaymakamı İsmail Şanlı’nın öncülüğünde köy muhtarı Hüseyin Ünal’ın girişimi sonucunda başlatılan proje ile köylüler ikna edilip araziler birleştirildi. Yaklaşık 600 tarlanın sınırlarının kaldırılmasıyla, 10 bin 920 dönümlük bir alan elde edildi. Projenin ilk etabında 5 bin dönümlük alana elma, armut, şeftali ve kiraz fidanları dikilerek meyve bahçesi oluşturuldu. Kamu, özel sektör ve vatandaş işbirliğiyle, bahçe 25 yıllığına bir şirkete kiralandı. Köylüler bir yandan arazilerinin kullanılması nedeniyle kira alırken, diğer yandan sigortalı olarak çalışmaya başladı. 70 kişi kadrolu olarak çalışırken, hasat zamanı işçi sayısı 650’ye çıktı. Öyle ki kadınlar asgari ücretle çalışıp evlerinin mutfak dolaplarını değiştirdi, çamaşır makinesi aldı, üniversite öğrencileri de harçlık biriktirdi. Refah seviyesi artan köyde çok katlı evler yükselirken, kente gidenler de geri döndü.

FAKIBABA HAYRAN KALDI
 
Bölgede kalkınma hamlesi başlatan proje, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da dikkatini çekti. 2 ay önce meyve bahçesini ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, projenin Türkiye’nin 250 köyünde uygulanması için çalışma başlattı. Projenin mimarı o dönemin kaymakamı ise TİGEM Genel Müdürü olarak atandı.
 
Projenin mimarlarından köyün o dönem muhtarı olan Hüseyin Ünal, daha önce arpa, buğday ektikleri arazilerinin bölündüğü için 1 dönüme kadar küçüldüğünü ve zarar ettiklerini belirterek projeye başladıklarını söyledi. Özellikle yaşlı köylüleri güçlükle ikna ettiklerini ifade eden Ünal, “Çok sıkıntılar çektik ama zoru başardık. Köylü dikiminde, çapalanmasında, sürümünde çalıştı. Herkesin evine iş, aş geldi. İşsizliği köyümüzde çözdük, şehirden de göç alıyoruz. Köy nüfusu 150 kişi arttı” diye konuştu.
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Okuyucu Yorumları21 yorum
  • 386 Oy
    gayet başarılı bir çalışma devamı türkiye genelinde yapılması halinde müthiş bir istihdam sağlanır
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  • 63 Oy
    HELAL OLSUN HER İLİN KÖYLERİNE GEREK SADECE EKİLECEK ÜRÜNLERE KARAR VERİLMELİ HER BÖLGE AYRI AYRI DİKİM YAPMALI BENCE
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  • 33 Oy
    müthiş bir düşünce bugün köylerde olan aile hayvacılığıda bu şekilde birleştirilirse nice aileler köyden göçmekden vazgeçerler
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  • 44 Oy
    tam bir ahmak bizim köylü kimse kızmasın.kendi toprağını işlemekten aciz ve tembeller.şirkete kiraladığı için ve maaş alacağı için fazladan çalışıyor.emek harcıyor.azıcık aklı olan sorunu anlıyacaktır
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  • 5 Oy
    Amerikayı tekrar keşfetmeye gerek yok.Buna Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ve de şimdilerde Ovacık belediyesinde uygulanan ve de adına ''KOOPERATİF denilen sistem.
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  • 7 Oy
    gerçekten çok iyi. zekice. şahsen çay üreticisiyim, bu yaptıkları güzel bir proje
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  • 4 Oy
    super bısey olmus hem memleketımız kazanıyor hemde vatandas,sehır yerınde 3 bın tl ye calısmaktansa koyde asgerı ucrete calısmak daha ıyı
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  • 4 Oy
    helal güzel şeylerde oluyor memlekette
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  • 2 Oy
    TÜRK insanı aklını kullansın dünyaya yeter,okuyalım okutalım öğrenelim,yaradana insan olalım yeter
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  • 3 Oy
    Gerçek bir akıl hikayesi. Tüm Türkiye'de tüm ürün yetiştirmede kullanılsa her şey bambaşka olur.
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  • 5 Oy
    Aga köyünüze dönünüz lütfen hatta fadimenin düğününde halay çekiniz İstanbul'lu olarak ben kimsenin köyüne gitmiyorum onlarda benim köyüm olan İstanbul'a gelmesinler bıktık artık.(neymiş terso kalmışlar kıl tüy alayın durumu iyi )
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  • 3 Oy
    aynen yayılsın bu güzel uygulama.
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  • 3 Oy
    bu projenin butun tarim alanlarina da uygulanmasi gerek bireysel cifcilikten cok tekel seklinde bir ciftcilik tarimda verimi arttirip maliyetleri dusurecektir
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  • 2 Oy
    Koyluler hukumetten daha ii calısiyo demekki issizlik icin..
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  • 2 Oy
    çıkan urun yani arz a karşı talep varmı.1. 5. 10 için belki talep olabilir.250 de boğulur arz enflasyonu oluşur.hemde sigortalı vergili.Eger 5 TORKU daha olsa sonları ne olur.bir zamanlar Mesudiyede köykent projesi sonucu bütün köylü ye icra gelmişti. yinede 10 _20 yerde farklı urun denemeye deger
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  • 2 Oy
    ne akillilarmis beee hic bizim aklimiza gelmedi devlet okul kosebaslarina tutun dukkani acanlara tesvik veritor bi biz alamadik
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  • 4 Oy
    klarım hem ağaç hemde meyve ağaçları yamaçların boş kısmına da orman kurulusa tadına doyum olmz yozgat ınsanı akıllıdır
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  • 5 Oy
    Milleti köleleştirme ve hükümetin üzerinden yük atma projesi,herseyi biz yaptıktan sonra cumhurbaşkanının ve başbakanında geregi yok boşa devlete masraf..Koyma su ile degirmen dönmez kalıcı ve akıllı cözümler bulunması gerek,yozgat soguk yer meyveyi mart ayında soguk vurursa ne olacak ? bu uygulama heryerde olmaz akdeniz ve egede olur oralarr zaten meyve bahcesi
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  • 3 Oy
    İnşallah başarılı olurlar... Yarın birbirlrini katletmeye kalkmasınlarda
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  • 5 Oy
    BİZ BİR TARIM ÜLKESİYİZ.... TEKNOLOJİK GELİŞME BUNDAN SONRA GELECEK... AMA KÖYLÜ KARDEŞLERİMİ TYEBRİK EDİYORUM ... DEVLET DESTEK VERMEZ KÖSTEK OLMASA YETER... VALLAHİ ...
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  • 26 Oy
    Abartılmış hemde uçmuşlar
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