YTL banknotların zaman aşımı süresi bu yıl bitiyor

Türk lirasından 6 sıfır atılması adımını 14 yıl önce başarıyla gerçekleştiren Merkez Bankası, dünyanın pek çok ülkesindeki benzer uygulamalara da destek sağladı.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından edindiği bilgiye göre, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" uyarınca, 1 Ocak 2005'te Türk lirası banknot ve madeni paralardan 6 sıfır atıldı. E8 Emisyon Grubu Yeni Türk lirası (YTL) banknot ve madeni paraları tedavüle çıkarıldı. O dönemde yapılan operasyonla örneğin 1 milyon liralık banknotlar 1 YTL olarak anılmaya başlandı.

Bu para reformunun ikinci aşamasında 1 Ocak 2009'da paradaki "Yeni" ibaresi kaldırılarak, geleneksel para birimi Türk lirasına dönüldü. Böylece, E9 Emisyon Grubu Türk lirası banknot ve madeni paralar dolaşıma verildi. Bu operasyonla 1 YTL, 1 Türk lirası oldu.

Merkez Bankasınca başarılı şekilde gerçekleştirilen bu süreç sonrasında birçok yabancı ülke merkez bankasına uygulama hakkında bilgi aktarımı yapıldı. Geçmişte bu operasyonu yapmış veya yapmak üzere hazırlanan ülkelere danışmanlık verildi. Romanya, Azerbaycan, Zimbabve, Afganistan ve Gana'nın da aralarında bulunduğu ülkelere, banknot basımı, geçiş süreci ve iletişim politikası gibi konularda destek olundu.