FİNANS

YTL banknotların zaman aşımı süresi bu yıl bitiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılan E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL banknotlar 10 yıllık zaman aşımı süresinin sonu olan 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve dahili muhabiri banka olan Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebilecek.

YTL banknotların zaman aşımı süresi bu yıl bitiyor

Türk lirasından 6 sıfır atılması adımını 14 yıl önce başarıyla gerçekleştiren Merkez Bankası, dünyanın pek çok ülkesindeki benzer uygulamalara da destek sağladı.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından edindiği bilgiye göre, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" uyarınca, 1 Ocak 2005'te Türk lirası banknot ve madeni paralardan 6 sıfır atıldı. E8 Emisyon Grubu Yeni Türk lirası (YTL) banknot ve madeni paraları tedavüle çıkarıldı. O dönemde yapılan operasyonla örneğin 1 milyon liralık banknotlar 1 YTL olarak anılmaya başlandı.

Bu para reformunun ikinci aşamasında 1 Ocak 2009'da paradaki "Yeni" ibaresi kaldırılarak, geleneksel para birimi Türk lirasına dönüldü. Böylece, E9 Emisyon Grubu Türk lirası banknot ve madeni paralar dolaşıma verildi. Bu operasyonla 1 YTL, 1 Türk lirası oldu.

Merkez Bankasınca başarılı şekilde gerçekleştirilen bu süreç sonrasında birçok yabancı ülke merkez bankasına uygulama hakkında bilgi aktarımı yapıldı. Geçmişte bu operasyonu yapmış veya yapmak üzere hazırlanan ülkelere danışmanlık verildi. Romanya, Azerbaycan, Zimbabve, Afganistan ve Gana'nın da aralarında bulunduğu ülkelere, banknot basımı, geçiş süreci ve iletişim politikası gibi konularda destek olundu.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası da Türkiye'ye bir heyet göndererek, YTL operasyonu ve geçiş sürecine ilişkin bilgi aldı. Ayrıca Türkiye'den bir heyet İran'a giderek operasyonu anlattı.

BANKNOTLATIN DEĞİŞİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

2005'te başlayan Türk lirasından 6 sıfır atılması operasyonu süreci tamamlanırken, YTL banknotların piyasadan çekiliş ve zaman aşımı süreci de devam ediyor. 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılan E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL banknotlar 10 yıllık zaman aşımı süresinin sonu olan 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve dahili muhabiri banka olan Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebilecek. KAYNAK:AA

PARTNERGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 FotoğrafGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Fotoğraf
Piyasalar yeni yıla nasıl başladı? Piyasalar yeni yıla nasıl başladı?
2019 yılında vergi, harç ve cezaları2019 yılında vergi, harç ve cezaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası banknot ziraat bankası

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Milyonların beklediği maaş zammı belli oldu

Milyonların beklediği maaş zammı belli oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Yeni banknotlar geliyor

Yeni banknotlar geliyor

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ata tohumları yeniden hayat buluyor

Ata tohumları yeniden hayat buluyor

Dolmuş ücretleri yüzde 12.5 oranında zamlandı

Dolmuş ücretlerine zam geldi

Piyasalar yeni yıla nasıl başladı?

Piyasalar yeni yıla nasıl başladı?

2019 yılında vergi, harç ve cezaları

2019 yılında vergi, harç ve cezaları

2019 enflasyonla mücadele yılı olacak

2019 enflasyonla mücadele yılı olacak

Alkollü içeceğe yüzde 13,4 vergi zammı

Yeni yılda alkollü içkiye ÖTV zammı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.