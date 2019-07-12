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Yüksek Hızlı Tren saatleri 16 Temmuz'dan itibaren değişiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Yüksek Hızlı Tren (YHT) saatleri 16 Temmuz 2019 tarihinden itibaren değişiyor.

Yüksek Hızlı Tren saatleri 16 Temmuz'dan itibaren değişiyor

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü, Ankara-Pendik, Pendik-Ankara, Eskişehir, Ankara, Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya, Konya -Ankara, Konya-Pendik, Pendik-Konya YHT seferlerinde 16 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni listelerini yayınladı. Bu seferlerle birlikte ilk defa Bilecik’te 81001_81002 ve 81013_81014 nolu trenler karşılıklı günde 2 defa duracak.

16 Temmuz'dan itibaren YHT Bilecik'ten İstanbul'a her gün saat 08.09-11.49-14.44-19.09, Bilecik'ten Konya'ya her gün saat 09.59- 15.18- 21.14, Bilecik'ten Ankara'ya her gün saat 09.11-11.39-15.54-17.56-19.42-20.18 şeklinde hareket edecek.

Kaynak: İHA

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TCDD yüksek hızlı tren

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