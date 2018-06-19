Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Dolar/TL'de yukarı yönlü hareket bugün de devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dolar/TL'de 4.76 seviyesinin görülmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Şimşek, "Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil" paylaşımını yaptı. Artışta artan korumacılık ve ticaret savaşı endişelerinin etkili olduğunu dile getiren Şimşek, "Örneğin, G.Afrika para birimi Rand yüzde 1.6 aşağıda. Çin borsası yüzde 5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın gerekli adımları attığını hatırlatan Şimşek, "Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne yüzde 10 gümrük vergisi getirme tehdidine karşı Çin de derhal misilleme uyarısı yaptı.

Trump dün açıkladığı kararın Çin'in ABD'den ithal edilen ve değeri 50 milyar dolar olan ürünlere gümrük vergisi getirme kararına misilleme olduğunu söyledi.

Gelişmekte olan ülke piyasaları, ticaret savaşının küresel büyümeyi durduracağı ve gelişmekte olan piyasa ihracatçıları için engel oluşturacağı yönündeki endişelerle satış baskısı altında.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde de görülen satış baskıyla dolar/TL güne başladığı 4.72'li seviyelerden 4.7645'e kadar yükseldi. Kur saat 12:06'da 4.7595/4.7607 seviyesinde işlem gördü. TL'nin bugün dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1.1 civarında gerçekleşirken; ruble ve rand aynı saatte yüzde 1.4 civarında değer kaybı yaşadı.



