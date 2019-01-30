FİNANS

Yumurta markette 90 kuruş, pazarda 45 kuruş

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2019 16:27 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Emet ilçesinde 30 yıldır yumurta satarak geçimini sağlayan Şaban Beydemir, marketlerde 90 kuruş olan yumurtayı pazarda 45 kuruşa satıyor.

Yumurta markette 90 kuruş, pazarda 45 kuruş

30 yıldır bu sektörde çalıştığını ve ilk defa pazar ile market satışı arasında yarı yarıya fark olduğunu gördüğünü belirten Beydemir bu durumu hayretle seyrediyoruz dedi.

AW609657_02

Beydemir, ''Yumurtanın şuan yerinde maliyeti 30 kuruş ve biz bunu pazarda 45 ile 60 kuruş arasında boyutuna göre satıyoruz. Ancak marketlerde aynı yumurta 70 kuruş ile 1 lira arasında değişiyor. Burada dönen oyunun ne olduğunu bilmiyoruz. Biz pazar tezgahımızı açıp halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye 30 yıldır olduğu gibi devam ediyoruz. Bizde yumurtaya zam yok. 45 kuruşa yumurta satmaya devam ediyoruz. Yumurtayı bile dolara bağlayan marketçilere tek bir sözüm var. Dolar düştü hadi sizde indirin yumurta fiyatlarını'' dedi. KAYNAK:İHA

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyorÜnlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor
Oradan banka hesaplarına girenler dikkat!Oradan banka hesaplarına girenler dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya market yumurta pazar

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

O ödemeler yarın yapılıyor!

O ödemeler yarın yapılıyor!

Kötü haber! Zam geldi

Kötü haber! Zam geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan detayları açıkladı: Pet şişe getirene kontör vereceğiz

Poşetten sonra bir uygulama daha

Avustralyalı giyim ve aksesuar markası Forever New, Türkiye'den ayrılıyor

Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

TÜDEF'ten 'sahte banka sitesi' uyarısı

Oradan banka hesaplarına girenler dikkat!

İlave tediyenin ilk yarısı yarın yapılacak

O ödemeler yarın yapılıyor!

İndirimli fiyatlarda 'düşük gramaj tuzağına' dikkat

Aldığınız ürünlere bir kez daha bakın!

Ekonomi alanında destek kanunu Resmi Gazete'de

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.