FİNANS

Yumurta üreticileri Arap pazarına yöneldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2019 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'dan Irak'a yumurta ihracatının durmasının ardından üreticiler, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pazarına yöneldi.

Yumurta üreticileri Arap pazarına yöneldi

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisandan bu yana Irak kapısının yumurta ihracatına kapalı olduğunu söyledi.

Yumurtacıların çok zor durumda olduğunu belirten Serteser, "En büyük ihracatımız Irak pazarınaydı. Irak'a 2017 yılında 71 milyon, geçen yıl da 77 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi. Bu yılın ilk 11 ayına baktığımız zaman toplamda 45 milyon dolarlık bir yumurta ihracatı var ama bunun sadece 23 milyon doları Irak pazarına ait." dedi.

Serteser, Afyonkarahisar'ın yumurta ihracatının Irak şimdiye kadar pazarıyla büyüdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yumurta üretiminde de ciddi bir üretim planlaması olması gerektiğini biliyoruz. Geçmişte Irak'a günde yaklaşık 300 konteynerlik ihracat yapıyorduk. Nisan ayından sonra Irak'a yumurta ihracatımızın durması üzerine üreticilerimiz Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarına yöneldi. Nisan ayından sonra Kuveyt'e 15, Suriye'ye 3, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn gibi ülkelere de toplam 4 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Tabii ki başka ülkelerin de taleplerini karşılayacak kapasiteye sahibiz. Diğer ülkelerden de talep gelirse bir sıkıntı olmaz."

'HER İHRACAT TALEBİNİ KARŞILARIZ'

Üreticilerin kapasitelerinin çok altına çalıştığını dile getiren Serteser, "Yumurta üreticilerimiz Irak'a ihracatın durmasıyla 'ne yapabiliriz' diye farklı pazarlar arıyor. Gelecek yılı üreticilerin daha iyi bir ihracatla geçirmesini temenni ediyorum. Yumurtacılarımızın her ülkeden gelecek talebi karşılama kapasitesi mevcut." diye konuştu.

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan da nisan ayından sonra yeni pazar olarak daha çok Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yumurta ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
afyonkarahisar Irak ihracat yumurta

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hayırlı olsun şimdi yumurta 20 tl olur....
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