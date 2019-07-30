Yumurta üreticileri çözüm bekliyor

Irak’ın yumurta alımını durdurmasının ardından, Konyalı yumurta üreticileri de ürettikleri yumurtaları zarar ederek ya da kar etmeden satmak zorunda kalıyor. Yumurtanın tanesi yaklaşık 36 kuruş civarında işlem görürken, üreticiler bu durumdan rahatsız. Bu kapsamda ihracat yapamayan üreticiler, konunun çözümü için hükumetten yardım bekliyor.

Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Saraçoğlu, tavukçuların böyle bir süreci bekleme şansının olmadığını ve uzun dönemde pazarın çeşitlendirilebileceğini söyledi. Devletin destekleriyle süreci daha kolay atlatabileceklerini ifade eden Saraçoğlu, “Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yeni pazarlar bulup buralara ulaşımdaki lojistik destekleri verir, pazarda muhatap olacağımız kişileri verir. Devlet bize yardım eder ama kısa süreçte tavukçunun böyle bir süreci bekleme şansı sıfır görünüyor” dedi.

'BANKALAR, TAVUK SEKTÖRÜNE SICAK BAKMIYOR'

Elindeki yaşlı hayvanların tamamen kesime yollandığını belirten İsmail Saraçoğlu, içler acısı bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Tavukların milli bir servet olduğunu aktaran Saraçoğlu, “Her tavukçu bir tavuk için ayda 2 bin 500 lira civarında zarar ediyor. Bugün 100 bin tavuğu olan bir insan ayda 250 bin lira sadece yemden zarar ediyor. Hangi tavukçu arkadaş nasıl çevirir bilmiyorum. Şu anda bankalar, tavuk sektöründeki arkadaşlara sıcak bakmıyorlar. Yani mallar satılmadığı için riskli grupta, hiçbir banka finans yönünden de destek olmuyor, olmadığı için olan malını satar bir süre daha dayanır. Malı olmayanın zaten çaresi kalmamıştır, en son kümeslerini kapatır gider. Burada onunla beraber diğer sektörlere de onlarca insana zarar verir” diye konuştu.