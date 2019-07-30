FİNANS

Yumurta üreticileri çözüm bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2019 10:44 | Son Güncelleme

Son günlerde yaşanan yumurta krizinin ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ‘Tavukları kesime yollamayın’ çağrısıyla, yumurta üreticileri bekleyip beklememe konusunda kararsız kaldı.

Irak’ın yumurta alımını durdurmasının ardından, Konyalı yumurta üreticileri de ürettikleri yumurtaları zarar ederek ya da kar etmeden satmak zorunda kalıyor. Yumurtanın tanesi yaklaşık 36 kuruş civarında işlem görürken, üreticiler bu durumdan rahatsız. Bu kapsamda ihracat yapamayan üreticiler, konunun çözümü için hükumetten yardım bekliyor.

Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Saraçoğlu, tavukçuların böyle bir süreci bekleme şansının olmadığını ve uzun dönemde pazarın çeşitlendirilebileceğini söyledi. Devletin destekleriyle süreci daha kolay atlatabileceklerini ifade eden Saraçoğlu, “Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yeni pazarlar bulup buralara ulaşımdaki lojistik destekleri verir, pazarda muhatap olacağımız kişileri verir. Devlet bize yardım eder ama kısa süreçte tavukçunun böyle bir süreci bekleme şansı sıfır görünüyor” dedi.

'BANKALAR, TAVUK SEKTÖRÜNE SICAK BAKMIYOR'

Elindeki yaşlı hayvanların tamamen kesime yollandığını belirten İsmail Saraçoğlu, içler acısı bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Tavukların milli bir servet olduğunu aktaran Saraçoğlu, “Her tavukçu bir tavuk için ayda 2 bin 500 lira civarında zarar ediyor. Bugün 100 bin tavuğu olan bir insan ayda 250 bin lira sadece yemden zarar ediyor. Hangi tavukçu arkadaş nasıl çevirir bilmiyorum. Şu anda bankalar, tavuk sektöründeki arkadaşlara sıcak bakmıyorlar. Yani mallar satılmadığı için riskli grupta, hiçbir banka finans yönünden de destek olmuyor, olmadığı için olan malını satar bir süre daha dayanır. Malı olmayanın zaten çaresi kalmamıştır, en son kümeslerini kapatır gider. Burada onunla beraber diğer sektörlere de onlarca insana zarar verir” diye konuştu.

'TÜRKİYE TAVUKÇULUĞUNDA DUVARA DAYANMIŞ DURUMDAYIZ'

Bakanlığın yeni pazarlar hakkında bilgi vermediğini söyleyen Saraçoğlu, "Defalarca bakanlıkla, Merkez Birlik veya Konya’dan giden arkadaşlarımız görüştüler, yeni pazarlar için çalışıyoruz diyorlar ama pazar ismi verilmedi. Türkiye tavukçuluğunda duvara dayanmış durumdayız. Yeni bir pazar nasıl olur bilmiyoruz ama o her gün arkadaşlarımız yeni yeni sorunlarla karşılaşıyor. Şu anda kimse kümesini çevirecek halde değil yeni bir pazar ya da yeni bir yolun açılması sürecine tavukçu ne kadar dayanır nasıl dayanır ben onu hesabını yapacak durumdayım. Bütün arkadaşlarımız ciddi manada işletmelerini yem konusunda girdileri konusunda çeviremiyorlar ve kümeslerinde yaşlanan hayvanlardan kesime giden sayıları günden güne çoğalıyor. Şu anda Konya için konuşursak üç ayın içinde yüzde 30-35 civarında küçülme oldu. Artık bundan sonraki kesilecek hayvanlar da şu anda performansı yüksek genç hayvanlar olur. Sadece işletme sahibinin işletmeyi çeviremeyeceğinden dolayı oluşan bir durum olur. Yeni bir pazar sürecini bekleme işimiz tavukçu için sadece boş bekleyişten başka hiçbir şey değil. Irak’la işimizi çok çabuk çözmemiz lazım. Bakanlar gittiler elçiler konuşuyor onların karın ağrısını nereden olduğunu bir an önce çözüp göndermemiz lazım" şeklinde konuştu.

'KÜÇÜLMENİN MALİYETİ 4 MİLYAR LİRAYA YAKIN BİR PARADIR'

Çevredeki ülkelerde yumurta üretimi oldukça fazla olduğunu anlatan Saraçoğlu, "Ukrayna’da son Ramazan Bayramının içinde gittiğimizde yumurta 7 buçuk, 8 dolar civarındaydı. 14-15 dolara kadar çıktı fiyatlar orada ama onları zarar ettirmiyor yem girdilerinin ucuzluğundan. Çevremizdeki ülkelerin hepsinde şu anda yumurta fazla. Belki bir ay 45 gün tüketim yeterince fazla artamadığı için yumurta fiyatları çok yükselmeyecek ama biz yumurta fiyatlarına 36 kuruşa getirdiğimiz anda ancak maliyetimize getirmiş olacağız. Geçtiğimiz 3-5 ayın zararını zaten bir yılda zor telafi edilir. Hangi arkadaş dayanır, hangileri dayanamaz... Türkiye’de 2 bine yakın üretici var ve günden güne küçülüyoruz. Yüzde 20 küçüldük, bir yüzde 20 daha küçülürsek ancak iç piyasaya yetecek hale geliriz. O zaman Irak’a ihtiyacımız kalmaz ama bu küçülmenin maliyeti aşağı yukarı 4 milyar liraya yakın bir paradır. O parayı nereden nasıl buluruz nasıl temin edilir bilmiyoruz, bu hesabı devlet yapması lazım. Benim bu hesabın içinden çıkacak gücüm de yok param da" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
yumurta Irak alım

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