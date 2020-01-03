Yumurta ve su ürünlerindeki KDV indirimi üreticileri sevindirdi

MUSTAFA ÇALKAYA - Yumurta ve su ürünlerinin toptan satışlarında katma değer vergisi (KDV) oranlarının yüzde 8'den 1'e indirilmesi, söz konusu sektörlerde memnuniyetle karşılandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirilmişti. Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, KDV indiriminin balıkçıları memnun ettiğini, bu adımın balıkçılara ve tüketicilere faydalı olacağını söyledi.

KDV indiriminin balık fiyatlarına da etki edebileceğini belirten Özkaya, şöyle konuştu:

"Balık çok değerli bir besin kaynağı. Yapılan düzenleme bu besin kaynağının tüketiciye ulaşmasını kolaylaştırdı. Bu indirim balık eti tüketiminin artmasına fayda sağlayacaktır. Ayrıca, su ürünlerinde kayıt dışılık ülke ekonomisine zarar veriyor. KDV indirimiyle su ürünlerinde kayıt dışılık azalacaktır. Kooperatiflerin balık satışlarında da KDV'nin indirilmesini bekliyoruz."