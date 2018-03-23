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Yumurtad kod uygulaması 1 Nisan'da başlıyor

23 Mart 2018 15:53

Tüketicilerin yanılmasını öneleyecek olan 'kodlu yumurta uygulaması' 1 Nisan'da başlıyor.

Yumurtad kod uygulaması 1 Nisan'da başlıyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’ne göre 1 Nisan’dan itibaren kabuğunda ‘yetiştirme metodu kodu’ bulunmayan yumurtalar satılamayacak. Uygulama sayesinde tüketici yediği yumurtayı bilecek, organik süsü verilmiş yumurtalar satışa sunulamayacak.
 
"TÜKETİCİNİN ALDATILMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK"
 
 Konuyla ilgili bilgi veren Yum-Bir Başkanı İbrahim Afyon, yumurtaların üzerindeki numaraların, yumurtanın hangi çiftlikte, hangi ortamda, hangi şartlarda yetiştiğini belgeleyen numaralar olduğunu ifade etti.
 
Kodlar sayesinde tüketicinin aldatılmasının önüne geçileceğini savunan Afyon, "Yumurtalardaki kodlar yumurtanın üretim şartlarını belirten numaralarla başlıyor. Buna göre, 0 organik tavuk, 1 serbest dolaşan tavuk, 2 kümeste özgür tavuk, 3 ise kafes tavuğu anlamına geliyor. Hemen yanı sıra, TR kodunu görüyoruz ki bu da yumurtanın Türkiye menşeili olduğunu gösteriyor. 
 
Hemen arkasında hangi ilde üretildiğini gösterir plaka kodu, devamındaki 12 haneli rakam Tarım Bakanlığı tarafından işletmeye verilen koddur, en sondaki numara ise o işletmedeki kümes numarasını gösterir. Dolayısıyla bu numaralardan, yumurtasını aldığımız tavuğun hangi sürüye, kümese ve işletmeye ait olduğunu takip edebiliriz. Bunların altındaki tarih ise yumurtlama tarihidir, yumurta üzerinde olması mecburi değildir ama etiket üzerinde olmak zorundadır" diye konuştu.
 
"KODLAR ALO 174 GIDA HATTINDAN DENETLENEBİLİR"
 
Tüketicilerin, satın aldıkları yumurtaların üzerindeki kodları ayrıca denetleme şansı da olduğunu belirten Afyon, "Biz vatandaşın aldatılmasını istemiyoruz. Vatandaş yumurtanın üzerindeki numaralara bakarak hangi türde yetişmiş yumurta yemek istiyorsa yemelidir. 
 
Zaten üzerinde işletme kodu olan yumurta sağlıklıdır. Müşterilerimiz numaraların doğruluğunu kontrol etmek için Yumurtacılar Birliklerini ya da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ücretsiz Alo 174 Gıda Hattı’nı arayarak da teyit alabilir" ifadelerini kullandı.

 

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