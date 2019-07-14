FİNANS

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: Kavun, karpuz tarlada kaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuz, kavun ve domates fiyatlarının maliyetin altına düştüğünü belirterek çiftçinin karpuzu toplamak yerine tarlada sürmeye karar verdiğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: Kavun, karpuz tarlada kaldı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl hava şartlarının soğuk ve serin geçmesinden dolayı hasadın Mayıs ayının ortalarında başladığını belirterek, "Geçen yıl karpuz biraz daha erken hasat edilmişti. Bu yıl havaların serin ve soğuk gitmesinden dolayı karpuz hasadı Mayıs ayının ortalarında başladı. Mayıs ayında karpuz fiyatları 2 lirayken, Haziran ayından sonra fiyatlar birden bire düştü. Bu yıl yurt dışı sevkıyatı da yapılmadı. Ülkemizde de havaların sıcak olması ve ürünlerin aynı anda hasat edilmesinden dolayı karpuz, kavun, domates fiyatları tam dip noktayı gördü" dedi.

'EN ÇOK KAVUN, KARPUZ VE DOMATESTEN ZARAR EDİLDİ'

Bu sene Çukurova çiftçisinin en çok karpuzdan, kavundan ve domatesten zarar ettiğini söyleyen Doğan, "Özellikle en çok zarar edilen ürün karpuz oldu. Karpuzda bugün üretim maliyeti dönüm başına 3 bin 500 liradır. Çiftçilerimizin bir kısmı tarlalarını sürdü, bir kısmı 20 ile 30 kuruş arasında verdi. Çiftçilerimiz çoğu büyük zararda şu an" diye konuştu.

'ÇİFTÇİ DEVLETTEN DESTEK BEKLİYOR'

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Cumhurbaşkanından desteklerini beklediklerini ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızda kış aylarında domates, patates, soğan fiyatları tarlada bu fiyat, markette bu fiyat diyerek sürekli açıklamalarda bulunuyordu. Bizler de Ziraat Odamız olarak bu açıklamalara katılıyorduk. Tarım ve Orman Bakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan herhangi bir açıklama duymuyoruz. Çiftçilerimiz burada büyük zarar etti ve bu zararın karşılanmasını istiyoruz. Aynı hassasiyeti şimdi de çiftçilerimiz için bekliyoruz. Çiftçilerimiz şu an ödemelerinde zorlanıyor. Çünkü girdi fiyatları her gün artmakta ve ekilen ürün satış fiyatları şu an çok ucuz. Bölgemizde sulama paraları genellikle Temmuz ayının sonunda alınırdı. Aynı zamanda çiftçimizin Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatifine olduğu gibi sulama birliklerine olan borçlarının ertelenmesini istiyoruz."

Çiftçinin bu yıl pamuk prim desteklerini de tam olarak alamadığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz bu yıl pamuk prim desteklerini de tam olarak alamadı. İlk ödeme Ramazan Bayramı’ndan önce yüzde 70 olarak yapıldı ama kalan yüzde 30 halen ödenmedi. Çiftçilerimiz de bu ödemenin yapılmasını bekliyor ve istiyor. Çünkü çiftçimiz ancak bu primlerle ayakta durabiliyor. Çiftçi devlet bankalarının dışında özel bankalara da fazlasıyla borçlu durumda ve zor ayakta duruyor. Böyle devam ederse üretimde kalamaz ve azalarak yok olur."

Tarımsal planlamanın önemine de değinen Doğan, "Türkiye’de üretim planı olmadığı sürece çiftçimiz kazanamayacaktır. Bölgemizde karpuz, kavun ekim alanları fazla olduğundan dolayı hem çiftçi hem de ülke ekonomisi büyük zarar görmektedir. Karpuz ekim alanlarının bir kısmı farklı ürünlere kaydırılırsa hem ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır hem de çiftçi bundan kazanacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var
Fındık tezgaha indi! Kilosu 15 liraFındık tezgaha indi! Kilosu 15 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kavun karpuz yüreğir ziraat odası başkanı mehmet akın doğan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Uzun kuyruklar oluştu! 3 günlük tatil oraya rağbeti artırdı

Uzun kuyruklar oluştu! 3 günlük tatil oraya rağbeti artırdı

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Facebook'a tarihi ceza!

Facebook'a tarihi ceza!

30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

Fındık tezgaha indi! Kilosu 15 lira

Fındık tezgaha indi! Kilosu 15 lira

3 günlük tatil Midilli'ye olan ilgiyi artırdı

Uzun kuyruklar oluştu! 3 günlük tatil oraya rağbeti artırdı

Facebook'a 5 milyar dolar ceza

Facebook'a tarihi ceza!

Otomotiv üretimi ilk 6 ayda yüzde 13 azaldı

Otomotiv sektörü için kötü tablo!

Bakan bizzat duyurdu: 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak

Bakan bizzat duyurdu: 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.