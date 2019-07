Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: Kavun, karpuz tarlada kaldı

'EN ÇOK KAVUN, KARPUZ VE DOMATESTEN ZARAR EDİLDİ' Bu sene Çukurova çiftçisinin en çok karpuzdan, kavundan ve domatesten zarar ettiğini söyleyen Doğan, "Özellikle en çok zarar edilen ürün karpuz oldu. Karpuzda bugün üretim maliyeti dönüm başına 3 bin 500 liradır. Çiftçilerimizin bir kısmı tarlalarını sürdü, bir kısmı 20 ile 30 kuruş arasında verdi. Çiftçilerimiz çoğu büyük zararda şu an" diye konuştu.

'ÇİFTÇİ DEVLETTEN DESTEK BEKLİYOR'



Tarım ve Orman Bakanlığı ve Cumhurbaşkanından desteklerini beklediklerini ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızda kış aylarında domates, patates, soğan fiyatları tarlada bu fiyat, markette bu fiyat diyerek sürekli açıklamalarda bulunuyordu. Bizler de Ziraat Odamız olarak bu açıklamalara katılıyorduk. Tarım ve Orman Bakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan herhangi bir açıklama duymuyoruz. Çiftçilerimiz burada büyük zarar etti ve bu zararın karşılanmasını istiyoruz. Aynı hassasiyeti şimdi de çiftçilerimiz için bekliyoruz. Çiftçilerimiz şu an ödemelerinde zorlanıyor. Çünkü girdi fiyatları her gün artmakta ve ekilen ürün satış fiyatları şu an çok ucuz. Bölgemizde sulama paraları genellikle Temmuz ayının sonunda alınırdı. Aynı zamanda çiftçimizin Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatifine olduğu gibi sulama birliklerine olan borçlarının ertelenmesini istiyoruz."

Çiftçinin bu yıl pamuk prim desteklerini de tam olarak alamadığını belirten Doğan, şunları kaydetti: