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  4. Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit sınırı altı aydan üç aya düşürüldü

Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit sınırı altı aydan üç aya düşürüldü

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

BDDK, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerini altı aydan üç aya düşürdü.

Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit sınırı altı aydan üç aya düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerinin altı aydan üç aya düşürülmesine karar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/01/2020 tarihli ve 8792 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürülmesine karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, havayolları, seyahat acenteleri,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Milletin keyif aldığı herşeyi engelleyin, sigara içmesin, alkol almasın, arabaya binmesin, gezmesin, tozmasın. Hep üç kuruşa çalışıp kazandığını vergi versin. O vergilerle de birileri hayatlarını, keyiflerini yaşasın
ne faydası olacak kismanin
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