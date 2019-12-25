Yurt dışı teknolojik ürünler için ek vergi geliyor

Parası olana teknoloji çağının başlayacağı 2020’de, yurt dışından getirilen telefonlardan 1.838 TL IMEI kayıt ücreti alınacağı haberinin ardından bugün de ek vergi olayı patlak verdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan bildiride, “Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus 2020 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınmasına, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Bu bildiriye buradan ulaşabilirsiniz.

Alınan karar ile birlikte; Televizyonlarda; 51 ekrana kadar 10 euro, 52-67 ekran 16 euro, 68-85 ekran 22 euro, 86-116 ekran 34 euro, 117-148 ekran 40 euro ve 148 ekrandan büyük TV modelleri için 80 euro vergi alınacak.

Cep telefonları için ise IMEI kayıt ücretinin dışında 20 euro ek vergi alınacak. Bilgisayar ve tabletler için 10 euro ve bu cihazlar dışındaki tüm teknolojik ürünlerden 18 euro vergi tahsis edilecek.

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