Yurt dışına çıkacaklara vize dolandırıcılığı uyarısı

Yurt dışı seyahatine çıkacak olan vatandaşlara, internet üzerinden bazı danışmanlık firmaları üzerinden vize tuzağı kurulduğu ortaya çıktı.



300 İLE 500 TL ARASINDA ÜCRET İSTİYORLAR



Seyahate çıkacak vatandaşlardan resmi vize işlemlerini yapmakla yetkili olan şirketlerin ismini kullanarak, vize başvurusu için 300 ile 500 TL arası ücreti kendi şirket hesaplarına yatırmasını talep eden danışmanlık firmaları paralar yatırıldıktan sonra her hangi bir işlem yapmadan vatandaşı mağdur ediyor.



İKİ SORUYA ÖNCEDEN HAZIRLANILMIŞ CEVAPLAR



Vize dolandırıcıları şüpheye düşen vatandaşlar firmayı telefonla arayarak vize için yetkili şirket ile mi çalışıyorsunuz sorusu yönlendirdiğinde ise 'Evet' cevabı veren, e-mail adresinin neden yetkili şirketin olmadığı sorulduğunda ise o e-mailde sorun olduğu söylenerek, güven oluşturulmaya çalışıyor.



YETKİLİ ŞİRKETE GİDİLDİĞİNDE TUZAK ORTAYA ÇIKIYOR



Bu yolla danışmanlık şirketine para yatıran vatandaşlar vize başvurusu için karşı taraftan bir cevap gelmeyince, vize için yetkili olan şirkete gittiklerinde ise herhangi bir başvurunun olmadığını öğrendiklerinde ise dolandırıldıklarının farkına varıyorlar.



KAYMAKAMLIK VE BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİN



Bu şirketler hakkında şikayetlerin gün geçtikçe çoğalmakta olduğuna dikkat çeken Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, ''Vize için danışmanlık hizmeti verdiklerini iddia eden şirketlerin mağduru olan vatandaşlarımız, ödeme yaptıkları belgeler ile birlikte şirket hakkında bilgileri de yazarak yerleşim yeri Kaymakamlıklarında bulunan Tüketici Hakem Heyetine müracaat ederek hakların arayabilirler, unutulmamalı ki verilmeyen bir hizmetin, ücreti olamaz. Ayrıca şirket hakkında gerekli incelemelerin yapılması için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına şikayetlerini bildirebilirler.'' dedi.



İTİBAR ETMEYİN



Vize alacak vatandaşların, gidecekleri ülkelerin konsolosluklarının web sayfalarında vize için yetkili kurum/şirketleri görebildiğine de değinen Koçal, ''Ayrıca vize ücreti tüm evraklar hazır olunca vize görüşmesine gidince yatırılmaktadır, yetkili kurum ile vize görüşmesine gitmeden evrak incelemek için herhangi bir ücret yatırılmamaktadır. Bu yönde bir ücret ödenmemeli ve Danışmanlık şirketlerine itibar edilmemelidir.'' diye konuştu.



GOOGLE'A PARA ÖDEYİP ÖNE ÇIKIYORLAR



Vatandaşlarımızı dolandıran bu tür danışmanlık şirketleri, Google’a ödedikleri küçük miktarlarda paralar vererek ilk sıralarda isimlerinin çıkmasını sağladıklarını söyeleyen Koçal, sözlerini şöyle sürdürdü; ''Vize alacaklar ilk önce Google arama motorundan arama yaparlar ise bu tür tüketiciyi istismar eden firmalar öne çıkmakta olup, Bu da vize başvurusu yapacak kişilerin yanılmasına yol açmaktadır.''



CAYDIRICI CEZALAR UYGULANMALI



Bu tür tüketicileri istismar eden, onların sırtından haksız kazanç elde eden, dolandırıcıların engellenmesi için, vatandaşlarımız tarafından yapılan şikayetler dikkate alınması gerektiğini belirten Koçal, etkin ve etkili denetimlerin yapılarak, caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini söyledi

