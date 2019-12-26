FİNANS
  4. Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 14:45 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 664,4 milyon dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Aralık haftasında 79,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Aralık haftasında net 79,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 108,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı, 27,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Aralık ile biten haftada 32 milyar 272,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 664,4 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 888,6 milyon dolardan 15 milyar 581,3 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 27,3 milyon dolarlık satışla 405,8 milyon dolardan 378,5 milyon dolara geriledi.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun için, ‘Kirazın anavatanı, fındığın başkenti’ tescilini aldık"GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun için, ‘Kirazın anavatanı, fındığın başkenti’ tescilini aldık"
Akbank ve Apple mobil bankacılıkta iş birliği başlattıAkbank ve Apple mobil bankacılıkta iş birliği başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist DİBS Yurt dışında yerleşik kişiler

En Çok Okunan Haberler

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Asgari ücrette kritik gün!

Asgari ücrette kritik gün!

Yeni yılda uygulamaya giriyor! 3 bin 790 lira cezası var

Yeni yılda uygulamaya giriyor! 3 bin 790 lira cezası var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'ye yatırımlarımız 20 milyar dolara ulaşacak"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'ye yatırımlarımız 20 milyar dolara ulaşacak"

OPPO/Zhou: 5G'de iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra

OPPO/Zhou: 5G'de iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra

DHMİ'den TAV'a 389 milyon avroluk tazminat

DHMİ'den TAV'a 389 milyon avroluk tazminat

2020 AGİ ücreti ne kadar?

2020 AGİ miktarı ne kadar oldu?

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun için, ‘Kirazın anavatanı, fındığın başkenti’ tescilini aldık"

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun için, ‘Kirazın anavatanı, fındığın başkenti’ tescilini aldık"

Akbank ve Apple mobil bankacılıkta iş birliği başlattı

Akbank ve Apple mobil bankacılıkta iş birliği başlattı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.