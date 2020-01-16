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  4. Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 847,8 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ocak haftasında 107,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ocak haftasında net 107,8 milyon dolarlık hisse senedi, 177,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 13,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Ocak itibarıyla 32 milyar 292 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 847,8 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 414 milyon dolardan 15 milyar 500,7 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 13,7 milyon dolarlık satışla 381,2 milyon dolardan 367,5 milyon dolara geriledi.

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bist, DİBS, TCMB, Yurt dışında yerleşik kişiler,

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