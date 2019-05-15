Yurt dışından cep telefonu getirme süresi değişti

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilip kayıt ettirilebilen cep telefonları için süre, misyon görevlileri hariç 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

Gümrük kanununun bazı maddelerinde değişikliğe göre, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 euro üzerine olmayan kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına ise muafiyet tanındı.

Kanunda yapılan diğer değişikliğe göre de posta ücretleri de getirildikleri ülke ve birimlerine oranla artırıldı.

Buna göre, kıymeti 1500 euro üzerinde olmamak kaydıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45. maddede yolcu beraberinde gelen eşya için 59. maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda yüzde 18,

Diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 20,

Kitap veya benzeri basılı yayın için yüzde 0,

4760 sayılı ÖTV kanununa ekli sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise bu oranlara ek olarak yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek

