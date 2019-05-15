FİNANS

Yurt dışından cep telefonu getirme süresi değişti

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 08:55 | Son Güncelleme

Yurt dışından cep telefonu getirmesi süresi Resmi Gazete kararıyla 2 yılda bir yerine 3 yılda bir olarak yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bedeli gönderi başına 150 euro üzerine olmayan kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına ise muafiyet tanındı.

Yurt dışından cep telefonu getirme süresi değişti

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilip kayıt ettirilebilen cep telefonları için süre, misyon görevlileri hariç 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

Gümrük kanununun bazı maddelerinde değişikliğe göre, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 euro üzerine olmayan kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına ise muafiyet tanındı.

Kanunda yapılan diğer değişikliğe göre de posta ücretleri de getirildikleri ülke ve birimlerine oranla artırıldı.

Buna göre, kıymeti 1500 euro üzerinde olmamak kaydıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45. maddede yolcu beraberinde gelen eşya için 59. maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda yüzde 18,

Diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 20,

Kitap veya benzeri basılı yayın için yüzde 0,

4760 sayılı ÖTV kanununa ekli sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise bu oranlara ek olarak yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek

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yurt dışı telefon resmi gazete

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Kayıt harcınıda 1000-1500TL yapında insanlar rahatlasın..
bi el atmadığınız bu iş kalmıştı TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR
daha çok vergi gelecek bunlar vatandaşa binecek verginin ayak sesleri
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