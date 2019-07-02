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Yurt dışından dolandırıcılık amacıyla gönderilen e-postalara dikkat

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

Son günlerde yurt dışından kişisel mail adreslerine dolandırıcılık amaçlı e-posta gönderildiğini ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten tüketici derneklerinin temsilcileri, söz konusu maillerde, göndericinin, hasta olduğu ve az ömrü kaldığı için mal varlığını bağışlamak istediği yönünde bilgilerin yer aldığını bildirdi

Yurt dışından dolandırıcılık amacıyla gönderilen e-postalara dikkat

Son dönemde yurt dışından kişisel mail adreslerine dolandırıcılık amaçlı e-posta gönderiminin arttığını kaydeden tüketici dernekleri, tüketicileri bu konuda dikkatli olmaları, kişisel ve banka bilgilerini hiçbir şekilde vermemeleri konusunda uyardı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı konuya ilişkin açıklamada, son dönemde tüketicilerin kişisel mail hesaplarına yurt dışından gönderilen e-posta sayısının arttığını kaydederek, bu e-postaların özellikle istenmeyen kutusuna düştüğünü söyledi.

Küçük, "Mailde, gönderen kişinin çok hasta olduğu ve çok kısa ömrü kaldığı, ciddi bir mal varlığı bulunduğu, bu mal varlığının iyilik için insanlarla, miras yoluyla, paylaşılmak istediği yönünde ifadeler yer alıyor. İnandırıcı olsun diye maille, üzerinde küsuratlı büyük rakamların yer aldığı ve uluslararası büyük bankalarının amblemleriyle gerçek süsü verilmiş sahte hesap bilgileri paylaşılıyor. Sonra mesela, '2 milyon 800 bin dolarımı insanlığın iyiliği için sizinle paylaşmak istiyorum.' şeklinde ifadelere yer veriliyor." diye konuştu.

Bu e-postalara cevap verilmesi halinde kişilerin inanması için her türlü yalanın söylendiğini aktaran Küçük, "​Bağış ve miras gibi gerekçeler ve yüksek bedellerle kişileri cezbetmek isteyen dolandırıcılar, bu yolla karşısındakinin kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Küçük, kimlik bilgilerini veren kişiden bir süre sonra para aktarımı için karşı taraftan ücret ödenmesi gerektiği yalanıyla para yatırması istenildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yolla tüketicilerin hem kimlik bilgileri hem de paraları dolandırıcılar tarafından ele geçirilebiliyor. Vatandaşlarımızı, tüketicilerimizi bu tür e-posta mesajlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür içerikler taşıyan gereksiz e-posta mesajlarına itibar edilmemesini, kişisel bilgiler ile özellikle banka bilgilerinin kesinlikle gönderilmemesini öneriyoruz. Bu tarz mailleri direkt engellemeli, hiçbir şekilde gönderici ile irtibata geçilmemeli. Aksi takdirde bir link tıklanması halinde bilgisayara virüs bulaşabilir ve bilgisayarda kayıtlı bilgiler ele geçirilebilir."

'LİNKLERE TIKLAMAYIN, ŞİKAYET EDİN'

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal ise bu tür maillerin uzun süredir geldiğini ancak son dönemde sayılarının arttığını belirterek, bu konuda tüketicilerin bilinçli olmasının önemine dikkati çekti.

Bu maillerin kesinlikle açılmaması gerektiğini vurgulayan Koçal, "Bu mailler virüslü olabiliyor ve cihazlara zarar verebiliyor. Ayrıca maillerdeki linklerde yer alan virüs aracılığıyla cihazlarımıza bir program gönderilebiliyor. Bu program bilgilerimizi karşı tarafa aktarılabiliyor. Bu tür dolandırıcılık ve istismar girişimiyle karşılaşan tüketiciler mutlaka siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerine ve gerekli mercilere müracaat etmeli ve bu konuda önlem alınmasını sağlamalı." şeklinde konuştu.

Koçal, burada yetkililerin de kendilerine gelen şikayetleri dikkate alarak bu maillerin kaynağını tespit etmesi gerektiğini belirterek, hangi ülke kaynaklıysa buradaki muhataplarla iletişime geçip dolandırıcılığın kaynağından kurutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

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mail sanal dolandırıcılık Tüketiciler Derneği (TÜDER) e-posta

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