FİNANS

Yurt dışından gelip almadan gitmiyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

Sınır kenti Edirne'ye gelen Yunan ve Bulgar turistlerin çoğu balık pazarından alışveriş yapmadan şehirden ayrılmıyor.

Yurt dışından gelip almadan gitmiyorlar

Edirne'ye alışveriş yapmak amacıyla Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik gelen turistlerin çoğu balık pazarından alışveriş yapmadan kentten ayrılmıyor.

Serhad kentine gezmeye gelen turistler, kıyafet ve market alışverişi yaptıktan sonra soluğu balık pazarında alıyor.

Hem balık çeşitliliği hem de esnafın güler yüzüyle karşılaşan turistler, tezgahlara günlük gelen balıkları almadan ülkelerine dönmüyor.

Balık pazarı esnafı da Bulgarca ve Yunanca "canlı balık, taze balık, günlük balık" şeklinde seslenerek turistleri tezgahlarına çekmeye çalışıyor.

"Her gün balık almaya gelen oluyor"

Balıkçı Feridun Bistiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışveriş için çok sayıda turist geldiğini belirterek, "Son aylarda Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist ağırlıyoruz. Bazı günler çarşımızda sadece Bulgar ve Yunan turistler oluyor. Hemen hemen her gün balık almaya gelen turistler oluyor. Kosova, Yugoslavya ve Arnavutluk'tan gelenler de oluyor ama en fazla Yunan ve Bulgar turist bizi tercih ediyor." diye konuştu.

Yunan ve Bulgar turistlerin özellikle palamudu tercih ettiğini ifade eden Bistiren, şöyle devam etti:

"Yunanlılar levrek, çipura ve palamut alıyor. Bulgarlar ise lüfer ve palamut tercih ediyor. Ama turiste en çok palamut satıyoruz. Turistlerle aramız çok iyi, memnunuz. Her gün gidip geliyorlar. Dost olduk, aile gibiyiz artık. Balıklarımızı paketliyoruz, pişirip servis ettiklerimiz oluyor. Tuzluyoruz, buzluyoruz, paket yapıyoruz, memleketlerine kadar gönderiyoruz balıkları. Fiyatlar da uygun, hamsi kilo 15 lira, palamut tane 20 lira, lüfer tane 20-25 lira, çinekop 25 lira, barbun kilo 30 lira."

Balıkçı Hamza Köksoy da her gün Yunan ve Bulgar turiste balık sattıklarını ifade etti.

Turistlerin çok balık tükettiğini anlatan Köksoy, "Yunan ve Bulgar turistler balık seviyor, en çok palamut tercih ediyorlar. Biz de misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Yunanca ve Bulgarca öğrenmeye çalışıyoruz. Tezgahta müşteriye Türkçe, Yunanca ve Bulgarca sesleniyoruz." dedi.

Balık pazarının çok sayıda turist aldığını anlatan Köksoy, turistler sayesinde esnafın yüzünün güldüğünü kaydetti.

Bulgaristan'dan gelen Katya Yanko ise Bulgaristan'da taze balık bulmanın zor olduğunu belirterek, "Aradığımız çeşidi Edirne'de buluyoruz. Bizim orada çok çeşit yok. Esnafın güler yüzünden ve balıkçılardan memnunuz. Balık yemeyi ailecek seviyoruz. Buradaki balıklar lezzetli. Alışverişimizi yaptıktan sonra Bulgaristan'a döneceğiz." diye konuştu.

Dimitri Alexia da en çok palamut balığı tükettiğini anlattı.

Edirne'den birçok şey aldıklarını dile getiren Alexia, "Hem geziyoruz hem de alışveriş yapıyoruz. Fiyatlar gayet uygun." dedi. KAYNAK:AA

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı
Mahkemeden önemli Booking.com kararıMahkemeden önemli Booking.com kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balık turist YUNANİSTAN Bulgaristan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

12 milyon emekliyi ilgilendiren yedi yasa

12 milyon emekliyi ilgilendiren yedi yasa

Kıdem tazminatı sistemi sil baştan değişiyor!

Kıdem tazminatı sistemi sil baştan değişiyor!

Sigara kapalı dolapta satılacak! Uymayana 5 bin lira ceza

Sigara kapalı dolapta satılacak! Uymayana 5 bin lira ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bize vize uygulayan ülkelerin vatandaşları bu kadar rahat girip çıkmaları ne kadar doğru türk vatandaşları yunanistana gidebiliyormu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçmak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı!

Uçmak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı!

ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı

ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı

Mahkemeden önemli Booking.com kararı

Mahkemeden önemli Booking.com kararı

Paraya para demiyorlar! Yıllık geliri 3.5 milyon lira

Paraya para demiyorlar! Yıllık geliri 3.5 milyon lira

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

İstanbul Havalimanı 'dünyayı' uçuracak

İstanbul Havalimanı 'dünyayı' uçuracak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.