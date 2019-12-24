Yurt dışından getirilen cihazlardan bir kez alınacak ücretler

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilgili karara göre, "ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlardan" alınacak ücretler şöyle belirlendi (euro):

Televizyon

51 Ekrana kadar (51 dahil) 10

52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil) 16

68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) 22

86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) 34

117Ekran-148 Ekran arası (148 dahil) 40

148 Ekrandan yukarısı 80

Oto Televizyonu 8

Radyolar

Cep tipi radyo alıcıları 1

Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler 1

Oto radyo alıcıları 1

Taşınabilir radyo alıcıları 2

Videolar 18 Set Üstü Medya Kutulan (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazları 7

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

Televizyon-Radyo 9

Televizyon -Radyo-Teyp 13

Televizyon-Video 19

Televizyon-Radyo-Video 21

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar