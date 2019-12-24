Yurt dışından getirilen cihazlardan bir kez alınacak ücretler

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilgili karara göre, "ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlardan" alınacak ücretler şöyle belirlendi (euro):
51 Ekrana kadar (51 dahil) 10
52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil) 16
68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) 22
86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) 34
117Ekran-148 Ekran arası (148 dahil) 40
148 Ekrandan yukarısı 80
Cep tipi radyo alıcıları 1
Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler 1
Oto radyo alıcıları 1
Videolar 18
a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar
Televizyon-Radyo 9
Televizyon -Radyo-Teyp 13
Televizyon-Video 19
b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar
Cep tipi radyo kasetçalar(radyo- walkman) 1
Taşınabilir (pilli) radyo - pikap 3
Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar 3
Oto Radyo-Kasetçalar 3
Oto Radyo-Kompakdiskçalar 4
Taşınabilir(pilli)Radyo-Kompakdiskçalar 4
Radyo-Kasetçalar 5
Radyo-Kompakdiskçalar 7
Radyo-Pikap 7
Radyo-Kasetçalar-Pikap 14
Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar 18
Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar vb. 2
Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7
Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player vb. 15
Radyo ve/veya TVİi ev sinema sistemleri 15
Cep Telefonları 20
Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar 10
KAYNAK:DHA
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