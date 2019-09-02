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Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.09.2019 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar eylül ayına Arjantin'in sermaye kontrolü haberi ile başlarken, yurt içinde bugün açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

Arjantin'in, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmaya karşın para birimindeki hızlı değer kaybı, sermaye çıkışı ve ekonomideki kötüleşmeyi durduramamasının ardından sermaye kontrolü kararı geldi. Arjantin'de yayımlanan kararnameye göre, ellerindeki dövizi bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımlarında kullanacak bankalar ile ihracat yapan bütün şirketler, Merkez Bankasından (BCRA) izin almak zorunda kalacak. Yıl sonuna kadar geçerli olan kararnamede, "Bu önlemler ekonominin normal işleyişini güçlendirmeyi, döviz piyasasının ölçülü bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamayı, finansal değişkenlerdeki dalgalanmayı azaltmak ve finansal akımların reel ekonomi üzerindeki etkisini bastırmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Büyük şirketlere kısıtlama getiren bu kararnameyle, döviz kurlarındaki dalgalanmanın yanı sıra küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da korunması planlanırken, Öte yandan, tüzel kişilerin de dolar almasına aylık 10 bin dolar kısıtlama getirildi.

Bu gelişmelerle, cuma günü yüzde 2,8 yükselerek 59,50'ye çıkan dolar/Arjantin pesosu paritesi, bugün Asya piyasalarında 59,51 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Geçen hafta ve ağustosun son işlem gününde küresel piyasalarda izlenen pozitif seyirle borsalarda sınırlı da olsa yükselişler görülmüştü. Aylık bazda ise ağustosta pay piyasaları gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 2 değer kaybetti.

Analistler, eylülde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin takip edileceğini belirterek, 11-12 Eylül'deki Fed toplantısında faizlerin indirileceğine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını ifade etti. Fed, ağustosun başında açıklanan kararı ile politika faiz aralığını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25 bandına çekmişti.

ABD piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Avrupa tarafında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. İtalya'daki siyasi gelişmeler ve İngiltere'deki Brexit süreci ise öne çıkan gündem başlıkları olarak dikkati çekiyor.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, ABD ile Çin arasındaki ticaret ve kur savaşı, gündemin odağındaki yerini koruyor. Yuan, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili sert açıklamalarına karşın dolar karşısındaki değer kaybını sürdürürken, Şanghay bileşik endeksi açıklanan imalat sanayi PMI verisinin beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın yüzde 1,3 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,84 artışla 96.718 puandan kapanan BIST 100 endeksi, ağustos ayında ise temmuz kapanışına göre yüzde 5,25 değer kaybetti. Ağustosta yüzde 4,37 artan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8350 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde yılın 2'nci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini kaydederek, ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle küresel piyasalarda düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini bildirdi.

BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının önemli destek bölgesi olduğunu belirten analistler, 97.400 direncinin güçlendiğini, bu seviyenin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 1,8 azalmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,0 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi 2019'un 1. çeyreğinde yüzde 2,6 küçülmüştü.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek GSYH

10.55 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.00 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI

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buyume rakamları büyüme verisi ABD Merkez Bankası’ndan (Fed)

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