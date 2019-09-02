Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

Arjantin'in, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmaya karşın para birimindeki hızlı değer kaybı, sermaye çıkışı ve ekonomideki kötüleşmeyi durduramamasının ardından sermaye kontrolü kararı geldi. Arjantin'de yayımlanan kararnameye göre, ellerindeki dövizi bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımlarında kullanacak bankalar ile ihracat yapan bütün şirketler, Merkez Bankasından (BCRA) izin almak zorunda kalacak. Yıl sonuna kadar geçerli olan kararnamede, "Bu önlemler ekonominin normal işleyişini güçlendirmeyi, döviz piyasasının ölçülü bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamayı, finansal değişkenlerdeki dalgalanmayı azaltmak ve finansal akımların reel ekonomi üzerindeki etkisini bastırmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Büyük şirketlere kısıtlama getiren bu kararnameyle, döviz kurlarındaki dalgalanmanın yanı sıra küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da korunması planlanırken, Öte yandan, tüzel kişilerin de dolar almasına aylık 10 bin dolar kısıtlama getirildi.

Bu gelişmelerle, cuma günü yüzde 2,8 yükselerek 59,50'ye çıkan dolar/Arjantin pesosu paritesi, bugün Asya piyasalarında 59,51 seviyelerinde yatay seyrediyor.