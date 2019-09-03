Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

ABD'de dün resmi tatil olması dolayısıyla küresel piyasalarda düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenirken, Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentiler doğrultusunda yatay seyretmesinin ardından pay piyasaları değer kazandı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 yükseliş kaydetti.

İngiltere'de ise Başbakan Boris Johnson'ın dün bakanlar kurulunu acil toplaması ile artan erken seçim endişelerine karşın FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Başbakan Johnson, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, AB'den hiçbir koşulda Brexit için bir erteleme istemeyeceğini bildirdi. Karar sonrası sterlin, dolar ve avro karşısındaki değer kaybını sürdürdü. Sterlin/dolar paritesi, 1,2025 ile Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün Asya borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Dün Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisinin beklentileri aşması sonrası yüzde 1,3 değer kazanan Şanghay bileşik endeksi, bugün etkili olan kar satışlarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında bulunuyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.