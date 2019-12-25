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  3. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 20:53 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Kasım ayı sonu itibarıyla, müteahhitlik firmalarımızın yurt dışında üstlendiği projelerin toplam tutarı 395 milyar dolara ulaşmıştır. İnşallah yıl sonuna kadar 400 milyar doları göreceğimizi düşünüyoruz" - "Orta Doğu'daki gelişmeler (Proje tutarları) 3 milyar dolarlık kayba neden oldu. Bu seneyi de 18-19 milyar dolar civarında kapatmayı hedefliyoruz" - "Bundan sonraki süreçte müteahhitlerimizin yurt dışı ihalelerde teminat mektuplarında Eximbank üzerinden destek vermeyi hedefliyoruz" - TMB Başkanı Mithat Yenigün: - "Sektörümüz 2018 yılından bu yana yurt içinde bir daralma sürecine girmiştir. Sektördeki küçülme son 5 çeyrektir devam etmektedir. İnşaat ve yatırım faaliyetleri için de bir nevi orta vadeli programa ihtiyaç duymaktayız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım sonu itibarıyla, müteahhitlik firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin toplam tutarının 395 milyar dolara ulaştığını belirterek, "İnşallah yıl sonuna kadar 400 milyar doları göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin, her yıl firmaların ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri projelerden elde ettikleri ciroyu esas alarak "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ni açıklaması üzerine Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından, listeye giren firmaların başarılarını ödüllendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Pekcan'ın katılımıyla Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni düzenlendi.

Pekcan, törende, inşaat sektörünün, gerek büyümeye ve istihdama gerekse yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında mal ve hizmet ihracatına çok önemli katkı sağladığının altını çizerek, Bakanlık olarak, sektörün özellikle yurt dışı projelerde daha ileri seviyelere ulaşması için gerekli tüm adımları atma noktasında kararlı olduklarını söyledi.

Müteahhitlik sektörünün girişimciliği ve hızlı hareket kabiliyeti sayesinde, dünyadaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen, bugün küresel bir oyuncu konumunda olduğunu vurgulayarak, "Kasım ayı sonu itibarıyla, firmalarımızın yurt dışında üstlendiği projelerin toplam tutarı 395 milyar dolara ulaşmıştır. İnşallah yıl sonuna kadar 400 milyar doları göreceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Pekcan, son birkaç yılın, dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar ve bölgede yaşanan siyasi sıkıntılar nedeniyle hem küresel ekonomi hem de Türkiye ekonomisi için çok zor geçtiğini ifade ederek, "Bütün bu zorluklara rağmen müteahhitlerimiz 2018 yılında, 21 milyar dolarlık yeni proje üstlenmiştir. Orta Doğu'daki gelişmeler 3 milyar dolarlık kayba neden oldu. Bu seneyi de 18-19 milyar dolar civarında kapatmayı hedefliyoruz. Geleneksel pazarlarımızdaki konjonktürün değişmesiyle birlikte, erişim sağladığımız yeni pazarlarda üstlenilecek projelerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde sektörün başarılarına devam edeceğine ve yıllık 20-25 milyar dolarlara tekrar ulaşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Uluslararası arenada rakip değil, ekip olmanızı bekliyoruz"

Önümüzdeki dönemde, Bakanlık olarak sektörün yurt dışında tanıtımına ve yeni pazar arayışlarına yönelik çalışmalarını artırarak sürdüreceklerinin altını çizen Pekcan, sektörün yurt dışındaki gücünü ve marka değerini yükseltmek için firmaların, yurt dışında sadece müteahhit olarak değil, yatırımcı olarak da daha önemli roller üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Pekcan, bu süreçte firmalara en çok gereken araçlardan birisinin finansman olduğuna işaret ederek, bu bilinçle son dönemde, firmaların finansman ihtiyacını daha fazla karşılayabilmek adına önemli adımlar attıklarını söyledi.

Eximbank'ın kredilerini daha ulaşılabilir hale getirmeye çalıştıklarını dile getiren Pekcan, "En son teminat mektuplarının elektronik ortamda verilebilmesini sağladık. İnşallah bundan sonraki süreçte de müteahhitlerimizin yurt dışı ihalelerde teminat mektuplarında Eximbank üzerinden destek vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, Türk müteahhitlik firmalarının uluslararası arenada gösterdiği bu büyük başarılardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ne olur uluslararası arenada birbiriniz ile rekabeti bırakın. Sizlerden uluslararası arenada rakip değil, ekip olmanızı bekliyoruz. Biz Bakanlık olarak sektörün her zaman arkasında olacağız." diye konuştu.

- "Libya ve Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de hedeflerinin listeye giren daha çok sayıda firma ile küresel inşaat pazarından aldıkları yüzde 4,6'lık payı orta vadede yüzde 7'lere çıkarmak olduğunu vurguladı.

Yenigün, bir taraftan tüm dünyayı hedef olarak tespit ettiklerini bir taraftan da Libya ve Irak gibi vazgeçilmez pazarlardaki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Türkiye ile Libya arasındaki olumlu diyaloglardan memnuniyet duyduklarını dile getiren Yenigün, Bakan Pekcan'ın da bu doğrultuda Libya ile ilgili görüşmelerde olumlu destek verdiğini anlattı.

- "100 bin Türk işçisi istihdamını hedefliyoruz"

Yenigün, "Gençlerimizin istihdamı açısından yurt dışında üstleneceğimiz projelerde daha çok Türk işçisi istihdam etmeye kararlıyız. İşçi, işveren uyuşmazlıklarının çözümünde firmalarımızın maruz kaldıkları haksızlıkları giderecek mevzuat değişikliği ve maliyetleri düşürücü bazı tedbirlerin alınması ile 100 bin Türk işçisi istihdamını hedefliyoruz." diye konuştu.

İstihdam odaklı kredi paketinde yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine de yer verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yenigün, şunları kaydetti:

"Sektörümüz 2018 yılından bu yana yurt içinde bir daralma sürecine girmiştir. Sektördeki küçülme son 5 çeyrektir devam etmektedir. İnşaat ve yatırım faaliyetleri için de bir nevi orta vadeli programa ihtiyaç duymaktayız. Yatırım ve ödenek programının yapılarak öngörülebilirliğin sağlanması, ödeneklerin netleştirilmesi ve belli bir tamamlanma yüzdesine sahip projelerin bir an önce ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz."

Törende, 2019 yılı yurt dışı faaliyetleri dolayısıyla 44 firma ödül aldı.

Rönesans, Limak, Tekfen, Tav, Yapı Merkezi, Ant Yapı, Enka, Alarko, Gama, Çalık Enerji, Mapa, Gülermak, Nurol, Onur, Doğuş, Ic İçtaş, Yüksel, Kuzu, Dekinsan, Kolin, Esta, Taca, Yenigün, Eser, Kayı, Ad Konut, Gap, Anel, AE Arma-elektropanç, STFA, Tepe, Summa, Gürbağ, Nata, İlk, Cengiz, Üstay, Kur, Polat Yol, Özkar, Zafer, Özgün Yapı, Makyol, MBD temsilcileri, ödüllerini Oktay'ın elinden aldı.

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Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi ENR Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni

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