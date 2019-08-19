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Yusufeli Barajı ve HES tüm hızıyla yükseliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

Artvin'de yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı. Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermaye ve Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen baraj, tamamlanıp üretime başladığında 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.

AA muhabirinin DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'in inşasına 21 Aralık 2012'de başlandı.

Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın temel atma töreni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferans yöntemiyle katılımıyla 26 Şubat 2013'te gerçekleştirildi.

Yüklenici firmanın LİMAK İnşaat Sanayi Ticaret AŞ olduğu barajda yürütülen çalışmalar kapsamında, şantiye içi ulaşım yolları 10 Şubat 2015'te tamamlandı.

Baraj gövdesi kret üstü kazıları 20 Haziran 2014'te başlayıp 15 Eylül 2015'te tamamlanırken, 2 Temmuz 2015'te başlanan baraj gövdesi kret altı kazıları ise 22 Haziran 2018'de bitirildi.

Bunlara ek olarak enerji yapıları ulaşım tünelleri, kırma eleme tesisi ile kablolu vinç hattı kurulumu, su alma yapısı girişi, santral binası ve transformatör salonu tavan kemer betonları ile santral binası, şalt sahası, su alma yapısı ve kapak şaftı, enerji tüneli ve şaftı, kuyruk suyu tünelleri kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı, enerji yapılarında beton kaplamaları işlemleri ise devam ediyor.

BARAJ GÖVDESİNE 4 MİLYON METREKÜP BETON

11 Temmuz 2018'de başlanan 4 milyon metreküplük baraj gövde betonunun 1 milyon 510 bin metreküpü döküldü. 275 metre olacak baraj gövde yüksekliğinde 124 metreye ulaşıldı.

Yusufeli Barajı ve HES projesinde yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlanırken elektromekanik teçhizat çalışmaları, baraj inşaatıyla koordineli devam ediyor.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'in, Haziran 2021'de devreye girmesi planlanıyor.

Baraj kapsamında kara yolları standartlarına uygun 54,86 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 4,89 kilometrelik, 4'ü özel tasarım viyadük olmak üzere 20 köprü, toplamda 67,1 kilometrelik yeni devlet yolu ile buna bağlı köy yolları yapılacak. 29 Nisan 2016'da başlanan kara yolları inşaat çalışmaları, baraj iş bitim tarihine yetiştirilmek üzere tüm hızıyla sürdürülüyor.

MİLLİ EKONOMİYE BÜTÜK KATKI

Baraj tamamlanıp işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.

Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 250 milyon lira milli bütçeye katkıda bulunacak.

Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacak barajın, kendini 7 senede amorti etmesi bekleniyor.

GÖVDE YÜKSEKLİĞİ BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Yusufeli Barajı, 275 metre yüksekliğiyle Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa, baraj gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde olacak.

Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Ayrıca söz konusu miktarda betonla 5 katlı, her katta 150 metrekareden oluşan 4 daireli 2 bin 350 bina da yapılabiliyor.

Baraj, rezervuarındaki su ile Türkiye'de 75 milyon kişinin her birine 28,4 litre su sağlayabilir.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Yusufeli Barajı HES

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