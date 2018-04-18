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Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

Kendi işini yapan emeklilerden kesilen SGDP kaldırıldı. Böylece emeklilerin maaşına yüzde 10'luk bir artış yansıdı. Bu ödemeler memur emeklileri için bu ay hesaba yattı. Diğer emekliler ise Nisan ayından itibaren farklarını alacak.

Emekli olsa da çalışmaya devam edenlerden yapılan yüzde 10'luk Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi, maaşlara yansımaya başladı.

Kaldırılan SGDP kesintisi zam olarak maaşlara yansıyor

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Emekli olup halen Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin maaşından yapılan yüzde 10'luk Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi 10 Şubat itibariyle kaldırılırken, bu ekstra zam maaşlara yansımaya başladı.
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Halen Bağ-Kur kapsamında çalışan memur emeklileri, zammı bu ay aldı. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olup halen Bağ-Kur kapsamında çalışanlar da bu zammı Nisan maaşlarında görecek.
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MAAŞ ARTIYOR

MAAŞ ARTIYOR
SSK ve Bağ- Kur'dan emekli olup kendi işini kuran emekliler, bu yasa sayesinde 87 lira ile 381 lira arasında gelir artışına kavuşacak.
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Halen en düşük emekli aylığı (Bağ-Kur tarım) 874 lira 19 kuruş. Bu maaşı alan emeklilerden Bağ- Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin eline yüzde 10'luk kesinti nedeniyle 786 lira 77 kuruş geçiyor.
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Kesintinin kalkmasıyla bu emeklinin eline artık maaşı tam olarak geçecek yani 874 lira 19 kuruş alacak. Böylece emekli 87 lira 42 kuruş gelir artışı elde edecek.
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En yüksek emekli maaşı da (SSK) halen 3 bin 814 lira. Bu maaşı alan emeklilerden Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin eline destek primi kesintisi nedeniyle 3 bin 431 lira 60 kuruş geçiyordu. Kesintinin kalkmasıyla bu emeklinin eline artık her ay 3 bin 814 lira geçecek.
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Böylece bu emekli 381 lira 40 kuruş gelir artışına kavuşacak.
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Çalışan emeklilerin yüzünü güldüren düzenleme, 10 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanırken, yayımını takip eden ödeme dönemi başından itibaren yürürlüğe girdi.
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SSK ve Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı alanların Şubat dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk eden destek primi Mart dönemi aylıklarından kesildi, Nisan döneminde ödenecek aylıklarda bu kesinti yapılmayacak.
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BAZI EMEKLİLERE İADE

BAZI EMEKLİLERE İADE
Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alanların Şubat dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk eden destek primi Şubat aylıklarından peşin olarak kesildiğinden, bu kişilerin Mart dönemi aylıklarından SGDP kesintisi yapılmadı. Kesintinin kaldırılmasıyla bazı emeklilere iade imkanı doğdu.
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Emekli Sandığı kapsamında emekli aylıklarını 3 aylık dönemler itibariyle alanlardan, kesintinin kaldırılmasının maaşa yansıdığı döneme ilişkin aylıklarını almış olanlara iade yapılıyor.
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YÜZDE 10 KESİNTİ FARKLARI ÖDENİYOR

YÜZDE 10 KESİNTİ FARKLARI ÖDENİYOR
Kendi işini yapan emeklilerden kesilen SGDP kaldırıldı. Böylece emeklilerin maaşına yüzde 10'luk bir artış yansıdı. Bu ödemeler memur emeklileri için bu ay hesaba yattı. Diğer emekliler ise Nisan ayından itibaren farklarını alacak. (Kaynak: Haber7)
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Emekli zam
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
% 10 luk kesinti kaldırılalı 2 yıl oldu bu haberde nereden çıktı .Bir yanlışlık olmalı.
Daha önce saçma sapan gerekçeyle kestiğiniz paralarıda iade edin..
EMEKLİ SANDİGİNDAN NEMUR OLARAK EMEKLİ OLAN BABAMİN BASİT USUNDE İŞ YERİ VARDİ GERİYE DONUK BİZDEN YUZDE 10 MAASİNN KESİLMEDİGİ İÇİN BİZDEN 13 BİNLİRA CEZA ALDİLAR BU PARAYİ ODEDİK BU PARAYİ İSTİYOZ SAYGİLAR
Neyin hesabı yapılıyor siz her emekli aylığı hakkında yaptığınız olur olmaz haber biz emeklilerin hükümete olan güven ve nefretini birazdaha artırıyor emekli net bir şey istiyor senede iki kere ikramiye ve intibak yasası acilen sonuca bağlanmalı tüm siyasilere burdanuyariyorum emekliler üzerinizdeki hesaplarınız sizi şok edecek buna emin olun
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