Yüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet araçları fuarda tanıtıldı

ANFAŞ’ın ev sahipliğinde, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan 31’inci Hotel Equipment ile 27’nci Food Product Fuarları’nda, TRAGGER’in yüzde 100 elektrikli yerli ve milli yeni nesil hizmet araçları TRANSFER ve PRO serileri de tanıtıldı.

Tasarımı, mühendisliği ve sermayesiyle yerli bir yatırım olan TRAGGER, sektör temsilcileri büyük ilgi gösterdi. TRAGGER kurucu ortağı Ali Serdar Emre, iki tip araçlarıyla fuara katıldıklarını belirterek, araçlarının profesyonel seri olduğunu söyledi. Emre, “Profesyonel seri de de iki tip aracımız var. Bunlardan birinin pili değişebiliyor. Yani üç vardiya çalışmaya müsait ağır hizmet aracı. Diğeri ise sabit pille olan araç. Bunlarla fabrikalar, depolar, sanayi bölgeleri ve havalimanları gibi alanlara hizmet vermek üzere pazardayız. Diğeri TRANSFER serisi. Bu seride de daha çok turizm sektörüne yönelik yaklaşık 10 kişilik araçlarımız mevcut. Bunların bir kısmıyla yük taşınabilir modellerimizi ortaya çıkardık” dedi.

"Yazılımlara müdahale edebiliyoruz"

Globali hedeflediklerini söyleyen Emre, sadece Türk pazarıyla yetinmeyeceklerinin altını çizdi.

Modellerinin tasarımlarıyla ön plana çıktığına değinen Emre, “Aracın yazılımlarına müdahale edebiliyoruz. Burada güvenliği saklamak üzere aracın kontrollü durdurulması gibi özellikleri tasarlıyoruz” diye konuştu.