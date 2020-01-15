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  4. Yüzde 100 elektrikli, yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet aracı, fuarda görücüye çıktı

Yüzde 100 elektrikli, yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet aracı, fuarda görücüye çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'da düzenlenen Hotel Ekipmanları Fuarı'nda TRAGGER'ın yüzde 100 elektrikli ve yüzde 85 yerli ürün yeni nesil elektrikli hizmet araçları görücüye çıktı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da düzenlenen Hotel Ekipmanları Fuarı'nda TRAGGER'ın yüzde 100 elektrikli ve yüzde 85 yerli ürün yeni nesil elektrikli hizmet araçları görücüye çıktı.
Fuara Profesyonel ve Transfer olmak üzere iki araçlarını getirdiklerini belirten TRAGGER kurucu ortağı Ali Serdar Emre, profesyonel seride ağırlıklı hizmet aracı olarak yük ve insan, transfer serisinde ise önce insan sonra yük taşındığını kaydetti. Transfer serisinin daha çok turizme hitap eden bir araç tipi olduğunu belirten Emre, “İki, dört, altı, sekiz ve 10 kişilik araçlarımız var. Özelliği alüminyum gövde olması. T-600 alüminyum kullanıyoruz. Hafif ve uzun ömürlü, korozyona dayanıklı" dedi.
İKİ SENEDİR SERİ ÜRETİMDE
Yaklaşık 30 senedir araç geliştirme üzerinde çalıştıklarını belirten Emre, “Yaklaşık 250 mühendisimiz var. Birçok farklı otomotiv alanında pil, motor gibi ar-ge'ler yapıyoruz. Elektrikli araçlara 10 sene kadar önce başladık ve yaklaşık iki senedir de seri üretimdeyiz. Büyük parklardan havalimanları, turizm tesisleri ve hastanelere kadar çok değişik alanlara hizmet eder durumda" diye konuştu.
AB ÜLKELERİ HEDEF PAZAR
Geçen sene ağırlıklı yerli pazar üzerine çalıştıklarını anlatan Emre, “Rüştümüzü ispat ettiğimizi düşündüğümüz noktada yurtdışına açıldık. Geçen yıl Avustralya, Fas ve Alman pazarlarına araçlarımızı gönderdik. Bu sene bu çalışmalarımız devam edecek. Ağırlıklı Avrupa Birliği pazarını hedefliyoruz" dedi.
YÜZDE 85 YERLİ
Benzer araçları yapan birkaç yerli firma daha olduğunu aktaran Emre, “Biz araçlarımıza yüzde 85 yerli diyebiliyoruz. Hala birkaç parçasını yurtdışından ihraç ediyoruz. O da ölçek ekonomisiyle alakalı bir şey. Mesela elektrik motoru dışarıdan ama kendimiz elektrik motorunu geliştiriyoruz. Sadece biraz daha pahalı geliştirdiğimiz için şu an dışarıdakini kullanmak durumundayız. Önümüzdeki senelerde kendi motorumuzu da takmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
ÖDÜLLÜ ARAÇ
Sergilenen ürünler arasında bu sene Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde 'İyi Tasarım Ödülü'nü almaya hak kazanan ve Transfer Serisinde yer alan T-Car ile birlikte, geçen sene aynı ödüle hak kazanan Pro Serisi ürünlerinden QD modeli de bulunuyor.
PROTOKOL İLGİSİ
TRAGGER standını ziyaret eden Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar araçları yakından inceleyerek özellikleri hakkında bilgi aldı.
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