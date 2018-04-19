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Yüzyılın madeni, Türkiye'den ‘Leonardit’ Türkiye'den fışkırıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

Oluşumunu milyonlarca senede tamamlayan, hayvancılıktan, cilt sağlığına kadar birçok alanda kullanılabilen 'Leonardit' madeninin dünyada en fazla çıktığı ülkeler arasında 1’nci Rusya, 2’inci Türkiye bulunuyor.

Bitki ve hayvan atıklarının milyonlarca yıl boyunca dönüşüme uğramasıyla oluşan "leonardit" Kahramanmaraş, Adıyaman, Bolu, Edirne, Çanakkale ve Gönen’de çıkarılıyor ve "yüzyılın madeni" diye tanımlanıyor. "Leonardit", tarım ve hayvancılık ürünlerinde, cilt kremlerinde, sabunlarda, şampuanlarda ve şuruplarda kullanılabiliyor.

Yüzyılın madeni kaynağı Türkiye’de

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Türkiye’de, leonardit madeninin yer altından çıkarılış sürecini ve gelişimini yakından takip eden isimlerin başında gelen Eskişehir Ticaret Odası (ETO) 35’inci Komite Başkanı Neşet Gürsoy, leonarditin sayısız alanda güvenle kullanılabilen bir maden olduğunu ve kısa bir süre içinde çok daha değerli bir hale gelmesini beklediklerini ifade etti.
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Leonarditin en çok çıktığı ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini vurgulayan Gürsoy, şunları söyledi: “Leonardit, bizim 2010 yılından beri yaptığımız çalışmalar sonucu elde ettiğimiz verilerle, hem tarımda hem hayvancılıkta hem de endüstriyel sanayi de kullanılabilen bir madendir. Oluşumunu milyonlarca senede tamamlayan bir madendir. Bitki ve hayvan atıklarının hava alarak çürümesi sonucu meydana gelir. Eğer hava almadan çürürse kömür oluyor. Leonardit, dünyada en çok 2 yerde çıkıyor ve bu ülkelerin 1’ncisi Rusya, 2’incisi Türkiye."
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"Türkiye’de Kahramanmaraş bölgesinde, Adıyaman, Bolu, Edirne, Çanakkale ve Gönen’de çok çıkıyor. Biz tarım endüstrisinde, leonarditten sıvı hümik asit üreterek çiftçilerin giderlerinde azalma, gelirlerinde artış sağlıyoruz. Şöyle ki; leonarditten elde edilen hümik asit toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Toprakta bulunan fakat bitkinin alamadığı elementleri parçalayarak bunların alımını sağlar ve bitki köküne bağlar. Toprağın su tutma kapasitesini arttırdığı için de ortalama yüzde 20 sulamadan, enerjiden ve işçilikten tasarruf sağlar."
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"Bu tarımda ki yüzlerce özellikten sadece birkaç tanesi. Ayrıca bunun yanında hayvanlar için de yem katkı maddesi olarak kullandığımız zaman, hayvanların kullandıkları gıdaları, ortalama 3 bin birim olarak hesap edersek bunun bin 100 tanesi bedende et veya süt olarak kalıyor, bin 900’ü dışkıyla dışarı atılıyor. Leonarditli yem maddesi verdiğiniz zaman bu 3 bin birimin 2 bin birimi hayvanda et ve süt olarak kalıyor, bin birimi dışkıyla atılıyor. Bu da gelir olarak hayvancılıkla uğraşanlara ciddi katkı sağlamaktadır."
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Türkiye’de leonardite verilen önemin artması gerektiğini ve bu konunun devlet tarafından desteklenmesini arzuladıklarını dile getiren Başkan Gürsoy, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Biz leonarditten sabun ürettik. Ürettiğimiz bu sabunu el yüz ve vücut bakımında kullabilirsiniz. Cilt hastalıklarının ilerlemesine önler veya yeni başlayan cilt hastalıklarının durmasını sağlar. Ayrıca hiçbir yan etkisi yok."
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"Vücudun direncini arttırması için bir öksürük şurubu yaptık. Bunu piyasaya vermiyoruz ama kendimiz deniyoruz. Bu öksürük şurubu, gırtlaktaki ve boğazdaki enfeksiyonların ürememesini, aynı zamanda da ölmesini sağlıyor. Leonarditten cilt kremi ürettik. Bu kremi elinize, yüzünüze sürdüğünüz zaman 10 dakika içerisinde farkı hissediyorsunuz. Ayrıca yanıklardan 15-20 dakika sonra bu kremi kullanırsanız, orada ki ölü derileri kaldırarak yeni deri oluşmasını ve hiçbir yanık izinin kalmamasını sağlıyor."
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"Dünyada birçok ülkede kullanılıyor. Özellikle Amerika’da, doktorların reçeteyle leonarditten yapılan hapları verdiği biliniyor. İnsanlardaki bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gözlemleniyor. Devletimiz harekete geçerse, biz bunlarla ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz. Tonu 50 lira ile bin lira arasında değişiyor. Paketlenmiş vaziyette. 20’nci yüzyılın madeni bor madeni idi. Onun da ülkemizde çok zengin kaynakları mevcut. 21’nci yüzyılın madeninin de ‘leonardit’ madeni olacağı düşüncesindeyim. Çünkü, hem sağlıkta hem tarımda hem de sanayide, birçok yerde kullanılan bir madenin, ülkemizde bu kadar da bol olmasının değerlendirilmesi gerektiğini ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum.”
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Anahtar Kelimeler:
leonardit kahramanmaraş rusya türkiye
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
hemen özelleştirip satalım.
biz 6 zehirli oktan kurtulduğumuz zaman bunlar işimize yaramaya başlayacak inşallah, yoksa bizim topraklardaki madenler bile avrupanın işine yarıyor
Hemen satar bizimkiler.Ekonomi çöküşte acil para lazım.Seçim yakın her ağıza bir parmak bal çalacağız kaynak yaratmak icap ediyor.
hangi yandaşa peşkeş çekilir acaba..
yillardir ayni hikaye. yok dunyanin boru bizde yok efendim su bizde bu bizde. sanki senin madenini san yedirecekler. birakin bos hikayeleri.
Hemen ihalesini yapıp, yabancı bir şirkete peşkeş çekin. Biz uyuyoruz rahat olun sıkıntı yok
bor da çok var güzel ülkemizde ama kullan(a)madıktan sonra ne fayda? inşallah kullanabiliriz, ne diyeyim...
Gönen mi Balıkesir mi ?
SEÇİM GELDİ ÜLKEDEN PETROL FIŞKIRIR ARTIK
seçimin yapılacağı tarih belli oldu... artık petrol,gaz, altın ve bilumum maden fışkırır... zengin oluruz araplar gibi çalışmadan yaşarız..(Arapların %99 açlıktan kırılıyor ama onu görmeyiz) ver mehter ner mehteri....
Durun daha bor'u halledelim buna da sıra gelir.
Boru işleyerek satabildiysek bu madeni de işleyip satabiliriz !!! Canım "bor"um benim, yazık o kadar rezerve.
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