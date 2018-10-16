Zam netleşiyor! Emekliye 456 liralık zam cepte

Vatan'da yer alan habere göre; Kesin rakam Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla ortaya çıkacak. Yani 3 aylık veri daha eklenecek. 2018 enflasyon tahminine göre bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşebilecek. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65'e yükselmiş olacak.

2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek. Temmuz-Eylül enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, bu 3 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 9.34 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 9.34'lük artış oluştu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 95.40 ile 456.93 lira arasında artış getirecek. Yüzde 10.65 bekleniyor

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olduğu için veriler yakından takip ediliyor.

Emekliye ekstra zam

Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile memurlara Ocak'ta zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve enflasyon farkı verilecek.

Ayrıca 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile 5 meslekteki memurlara ve bu görevlerden emekli olmuş kişilere ekstra zam söz konusu olacak. Kısa süre içinde Meclis'e taşınması beklenen düzenleme ile maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak. Böylece maaşı bin liranın altında emekli kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte bu görevdekilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak. 1.5 milyon memur ve memur emeklisinin yüzü gülecek.

