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Zam şampiyonu sarımsağın fiyatı düşüşe geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Lezzeti ve kalitesiyle Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak fiyatlarında düşüş başladı. Eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 42,58 ile sarımsakta olmuştu

Zam şampiyonu sarımsağın fiyatı düşüşe geçti

Kastamonu'nun sarımsağı ile ünlü Taşköprü ilçesinde sarımsak fiyatlarında düşüş başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.

Sarımsak dendiğinde Türkiye'de ilk akla gelen yerlerden biri olarak gösterilen Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde her hafta 2 kez sarımsak pazarı kuruluyor. İlçede kurulan pazarda sarımsak fiyatları kiloda ortalama 5 lira düştü. Fiyatlar, 15 lira ile 35 lira arasında değişiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun 3 ilçesinde 2019 yılında 27 bin dekar alanda Taşköprü sarımsağının ekiminin yapıldığını söyledi.

Taşköprü sarımsağının çok özel bir ürün olduğunu vurgulayan Yaman, "Coğrafi işaretli yöresel bir ürün. Selenyum miktarı fazla olduğu için diğer sarımsaklara göre çok daha kaliteli ve lezzetli. Hatta ilaç niyetiyle bile kullanılabilir." dedi.

İl genelinde 25 bin ton sarımsak üretimi olduğunu belirten Yaman, şöyle devam etti:

"Geçen yıla göre ekim alanımızın artmasına rağmen dolu ve sel nedeniyle 2 bin dekar arazimizde yüzde 50 civarında zarar meydana geldi. Dolu ve sel nedeniyle bir algı oluştu. Ekiliş alanımız arttığı için esasında üretimde çok fazla bir azalma yok. Diğer illerde azalma olduğunu tahmin ediyoruz. Oluşturulan algı dolayısıyla fiyatların arttığını düşünüyoruz. Pazara baktığımızda fiyatların aşağıya doğru döndüğünü görüyoruz. Şu anda sarımsağın kilosunun ortalama 5 lira civarında düştüğünü görüyoruz."

'SARIMSAK ARZI YETERLİ'

Sarımsak arzında sorun olmadığını ifade eden Yaman, "Bizlerin üretmesi lazım. Üretmeye mecburuz. Görüldüğü gibi pazarımızda yeterli miktarda var. Çiftçimizin ambarında yeterli miktarda sarımsağı var. Sarımsak arzında bir sorunumuz bulunmuyor." diye konuştu.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu da dolu dolayısıyla ürün kaybının az olmasına rağmen sarımsak piyasasının buna aşırı tepki verdiğini ifade etti.

Taşköprü'de 86 köyde sarımsak üretimi yapıldığını vurgulayan Eligüzeloğlu, "Bizim 86 köyümüzde yaklaşık 20 bin ton üretimimiz var. 42 tanesinde dolu hasarı oldu. Dolu hasarı da yüzde 20 ile 80 arasında değişen oranlarda oldu. 44 köyde hiç yaşanmadı. Bizim rekoltemiz bir miktar düştü ama bu yarıya bile tekamül eden bir düşüş olmadı." diye konuştu.

İthalata gerek olmadığını anlatan Eligüzeloğlu, şunları kaydetti:

"Taşköprü sarımsağı Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak durumda. İthalata gerek yok. Bu ilçede haftada 2 gün pazar kuruluyor ve her hafta 100 tonun üzerinde sarımsak pazara gelir. Bu sarımsaklar 15 lira ile 35 lira arasında fiyat buluyor. 35 lira en uç olan fiyattır. Pazara gelen sarımsağın en fazla yüzde 10'u ile 15'i bu gruba girer. Asıl bölümün ortalaması ise 25 lira civarındadır. İthalatın bir çare olmadığını düşünüyorum. İthalat geçici bir çözüm. Çözülmüş gibi görülse de ileride daha büyük sorun olarak karşımıza çıkar. Üreticinin, üretici birliklerinin desteklenmesi lazım. Üreticilerin üretici birliklerine üye olmaları teşvik edilmeli. Üretici birlikleri güçlendiğinde istikrarsız fiyat, üretim, düzensiz arz ve kalite gibi sorunlar kendiliğinden kalkacaktır."

'PİYASADA SPEKÜLASYONLAR YAPILIYOR'

Üretici Ali Demirkıran ise15 dekar alanda sarımsak ekimi yaptığını ve ürününü pazarda sattığını dile getirdi.

Söylenen rakamların çok yüksek olduğuna dikkati çeken Demirkıran, "Piyasada spekülasyonlar yapılıyor, basından izliyoruz. '60-70 liraya sarımsak satılıyor' deniyor. Üretici olarak bunun normal karşılamıyoruz. Türkiye'nin sarımsak pazarı burası, burada da sarımsak fiyatları bahsedilenin çok altında. Taşköprü piyasasında sarımsak 15 ile 25 lira arasında değişiyor. Türkiye piyasasına yetecek kadar sarımsağımız var. Dışarından ithalata gerek yok." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA


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