Zam şampiyonu sivri biber oldu

Bayraktar, yazılı açıklamasında, mart ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi. Martta markette 18, üreticide 10 üründe fiyat artışı olurken markette 17, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü aktaran Bayraktar, markette 6, üreticide 13 üründe fiyatın değişmediğini kaydetti.

Bayraktar, söz konusu ayda markette en fazla fiyat artışının yüzde 67,73 ile sivri biberde görüldüğünü, bunu yüzde 15,32 ile pırasa ve yüzde 12,77 ile domatesin izlediğini, markette fiyatı en fazla düşen ürünlerin ise yüzde 38,10 ile yeşil soğan, yüzde 25,64 ile patlıcan ve yüzde 18,93 ile ıspanak olduğunu ifade etti.

Şemsi Bayraktar, bu dönemde markette kırmızı mercimek, yeşil mercimek, zeytinyağı, süt, ayçiçeği yağı ve toz şeker fiyatında, üreticide de karnabahar, marul, limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı ve zeytinyağı fiyatında bir değişim görülmediğini belirtti.

Üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 50,23 ile sivri biberde, yüzde 46,31 ile domates ve yüzde 42,86 ile havuç ve portakalda gerçekleştiğine işaret eden Bayraktar, salatalıkta yüzde 43,47, yeşil soğanda yüzde 33,33 ve kabakta yüzde 28,26 fiyat düşüşü gözlendiğini kaydetti.