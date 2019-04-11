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Zam sonrası güncel Nisan 2019 sigara fiyatları! Hangi sigara kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

Seçimlerin ardından, ekonomistlerin iddia ettiği zamlardan ilki tütün ürünlerine geldi. Philip Morris markasına ait ürünlerin fiyatlarına uygulanan zammın ardından diğer markalara ait sigaraları tüketen tiryakiler, olası bir zamdan dolayı endişeye düştüler.

Zam sonrası güncel Nisan 2019 sigara fiyatları! Hangi sigara kaç TL?

31 Mart yerel seçimlerinin yankıları ve tartışmaları süredürsün seçim öncesi uzmanların dikkat çektiği zamlardan ilki Philip Morris firmasının ürünlerine geldi. Firma, 6 Nisan’da yaptığı fiyat güncellemesiyle tüketicilerini üzdü. Üst, orta ve alt segmentteki tüm markalarının fiyatlarını yükselten Philip Morris’in bu zammı, diğer markalara ait sigaraları tüketen tiryakilerin de endişelenmesine sebep oldu. Philip Morris’e ait markalardan en yüksek fiyat etiketine sahip sigara 15,50 TL olurken en düşük fiyattan satılan sigara 11 TL oldu.

Philip Morris markasına ait sigaraların güncel fiyat listesi için TIKLAYINIZ!

DİĞER MARKALARIN ZAMMI KAPIDA

Firmanın uyguladığı bu zammın öncül olduğunu belirten uzmanlar, diğer tütün firmalarının da fiyatlarını yakın zamanda güncelleyeceğini iddia ediyor. Aynı kategorideki tütün mamüllerinin aynı fiyat etiketiyle satıldığına dikkat çeken ekonomistler, Philip Morris haricindeki firmaların da yakın zamanda bu firmayla benzer bile yol izleyeceğini ve fiyatlarını yükseltebileceğini kaydetti.

TÜTÜNE DE ZAM GELEBİLİR

TAPDK bandrolüyle satışa sunulan sigaralardaki yüksek fiyatlar pek çok sigara kullanıcısını alternatif yollara yönlendirmiş ve bir dönem, oldukça az sayıdaki açık tütün satıcılarında patlama yaşanarak hemen hemen her sokakta bir tütüncü açılmasına sebep olmuştu. Ancak uzmanlar TAPDK ürünlerine gelen bu zammın açık tütün fiyatlarına da yansıyabileceği konusunda uyarıyor. Bilindiği üzere sigara kullanıcıları açık tütün dükkanlarından hazır sarılmış sigara alabildiği gibi, tütün ve makaronu ayrı ayrı almak suretiyle kendisi de sarabiliyor. TAPDK ürünleriyle yarı yarıyadan fazla fiyat farkı bulunan açık tütün ürünlerine de yakın zamanda fiyat güncellemesi yapılabileceği belirtiliyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE MAAŞ ZAMMI GELİYOR

Yalnızca tütün mamüllerine değil gündelik ihtiyaçların fiyatlarında yaşanan yükseliş de halkın bütçesini olumsuz yönde etkiliyor. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ederken Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşına yapılacak zam oranı tespit edilmeye çalışılıyor. Türkiye Emekliler Derneği, uygulanacak zam oranının %8-9 arasında olması konusunda görüş bildirirken yetkililer bu oranın senenin ilk yarısındaki enflasyona göre belirleneceğini dile getirdi. Eğer enflasyon oranı %4’ün üzerine çıkarsa aradaki fark kadar maaşlara uygulanacak zam değişecek. TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2019 yılının ilk çeyreğindeki enflasyon oranı %2.27. Eğer Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında enflasyonda belirgin bir değişiklik yaşanmazsa memur ve memur emeklilerinin maaşının bu oranda olacağı tahmin ediliyor.

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