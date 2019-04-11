Zam sonrası güncel Nisan 2019 sigara fiyatları! Hangi sigara kaç TL?

31 Mart yerel seçimlerinin yankıları ve tartışmaları süredürsün seçim öncesi uzmanların dikkat çektiği zamlardan ilki Philip Morris firmasının ürünlerine geldi. Firma, 6 Nisan’da yaptığı fiyat güncellemesiyle tüketicilerini üzdü. Üst, orta ve alt segmentteki tüm markalarının fiyatlarını yükselten Philip Morris’in bu zammı, diğer markalara ait sigaraları tüketen tiryakilerin de endişelenmesine sebep oldu. Philip Morris’e ait markalardan en yüksek fiyat etiketine sahip sigara 15,50 TL olurken en düşük fiyattan satılan sigara 11 TL oldu.

Philip Morris markasına ait sigaraların güncel fiyat listesi için TIKLAYINIZ!

DİĞER MARKALARIN ZAMMI KAPIDA

Firmanın uyguladığı bu zammın öncül olduğunu belirten uzmanlar, diğer tütün firmalarının da fiyatlarını yakın zamanda güncelleyeceğini iddia ediyor. Aynı kategorideki tütün mamüllerinin aynı fiyat etiketiyle satıldığına dikkat çeken ekonomistler, Philip Morris haricindeki firmaların da yakın zamanda bu firmayla benzer bile yol izleyeceğini ve fiyatlarını yükseltebileceğini kaydetti.