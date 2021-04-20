Zamlı bayram ikramiyeleri ne kadar? Bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2021 senesinde Ramazan ayının da idrak etmesiyle birlikte emekliye ödenecek olan bayram ikramiyeleri de merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz sene öne çekilen emekli bayram ikramiyelerinin bu sene ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Zamlı bayram ikramiyeleri ne kadar? Bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?
İlk kez 2018 senesinde ödenmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde verdi ve bayram ikramiyelerine zam yapılacağını kamuoyuna duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim."
Emekli bayram ikramiyesi bilindiği üzere bayramdan önce ödeniyor. Bu sene ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi şekilde açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 günü içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Ramazan Bayramı İkramiyeleri: 10-12 Mayıs 2021
Kurban Bayramı İkramiyeleri: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.
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