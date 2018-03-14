FİNANS

Zamlı temmuz zamları için 3 tahmin: Emeklilere en az 2.067 lira

14 Mart 2018 10:43

12 milyon emeklinin gözü açıklanacak o rakamda. Temmuz zammı için 3 farklı tahmin ortaya atılırken; en düşük maaş 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 600 lirayı, memur emeklilerinde 2 bin lirayı aşacak.

Zamlı temmuz zamları için 3 tahmin: Emeklilere en az 2.067 lira
Yaklaşık 12 milyon emekli, Temmuz zammını merakla bekliyor. Zam oranında bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyon için, dolayısıyla da SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı için yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 olmak üzere 3 farklı tahminde bulunuyor.
 
Yüzde 4'lük enflasyon tahmini tutarsa, memur emeklileri enflasyon farkı alamayacak. Enflasyon yüzde 4.5 çıkarsa, memur emeklilerine yüzde 0.5 fark çıkacak. Bu durumda Temmuz zammı yüzde 4'e yükselecek. Enflasyonun yüzde 5 çıkması halinde ise memur emeklilerine yüzde 1'lik enflasyon farkı oluşacak. Bu tahmin gerçekleşirse, yüzde 3.5'lik Temmuz zammı, yüzde 4.5'e ulaşacak. TAKVİM, uzmanların tahminlerine göre taban maaşları da hesapladı. Zamm oranı yüzde 4 çıkarsa en düşük emekli maaşı; esnaf Bağ- Kur'lularda bin 461, tarım Bağ- Kur'lularda bin 28, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 632, sonra emekli olan SSK'lılarda 973,02 liraya yükselecek. Zam yüzde 4.5 olursa da taban emekli maaşı; esnafta bin 468, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 640, 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 977,70 liraya çıkacak. Zam yüzde 5 olarak gerçekleşirse en düşük emekli maaşı; esnafta bin 475, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 648, 2000 sonrası emekli SSK'lılarda 982,38 liraya ulaşacak. Memur emeklilerinde maaş, zam yüzde 4 olursa 2 bin 57 liraya, yüzde 4.5 olursa da 2 bin 67 liraya çıkacak.
 
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Emeklilerden 'eşit maaş' çağrısı geldi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, maaşlarının 2000'den önce emekli olanların altında kaldığını belirterek, bu durumun düzeltilmesini istiyor. Aylık bağlama oranlarındaki azalma nedeniyle yeni emekli aylıklarının düşük kaldığını belirten emekliler, "Bu durum düzeltilmeli. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş bin 500 lira seviyelerinde. Yeni emeklilerde ise maaşlar 988 liradan başlıyor. Aynı şartlarda emekli olanlar arasındaki maaş farkı olmamalı" diyor.
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