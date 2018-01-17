FİNANS

Zara, 'Türkiye'den çıkıyor' iddialarını yalanladı

17 Ocak 2018 15:56

Bir Zara yetkilisi, medyada bugün yer alan 'Türkiye'yi terk ediyor' iddialarını yalanladı ve faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Zara, 'Türkiye'den çıkıyor' iddialarını yalanladı

Dünyada 93 ülkede faaliyet gösteren perakende devi İspanyol İnditex'e bağlı Zara markasının Türkiye pazarından çıkacağı iddiaları yalanlandı.

Bugün, bazı basın kuruluşlarında yer alan haberde Zara'nın Türkiye’deki tüm mağazalarını kapatacağı ve Türkiye'den çıkacağı iddia edildi.

Dunya.com'un ulaştığı bir Zara yetkilisi iddiaları yalanlayarak, "Bu konuda resmi bir açıklamamız yok, bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Faaliyetlerimiz devam ediyor, edecek" dedi.

Bünyesinde 7 marka daha var

Dünyanın 93 ülkesinde faaliyet gösteren İnditex çatısı altında bulunan Zara'nın 2016 yılında yeni girdiği pazarlar arasında Aruba, Nikaragua, Vietnam, Yeni Zelanda ve Paraguay bulunuyor.

İnditex'in altında Zara'nın yanı sıra Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho gibi 7 marka daha yer alıyor.

Zara'nın Türkiye'de 21'i İstanbul'da olmak üzere 36 mağazası bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 7 Oy
    Zara önce maaşlarını ödemediği personellere, gereken ödemeleri yapsın! Zara yı bir marka olarak görünmesi için, önce personelini muhtaç duruma düşürmesin yeterli...
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