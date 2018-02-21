Zeybekci: Booking.com, bu sezon çalışmaya başlayacaktır

Bloomberg'e konuşan Zeybekci, şirketin görüşmelerde 1 yıl öncesine göre 'daha olumlu bir noktada olduğunu' söyledi.

Mahkemenin 'haksız rekabet' kararının o zaman için doğru olduğunu ifade eden Zeybekci, "Buna çözüm getirmekle ilgili daha olumlu bir noktadalar. Türkiye'de büro açmak, sorumlu şirket haline gelmekle ilgili bir çözüme doğru gidiyoruz" diye konuştu.

Zeybekci, "Yurt dışından yabancılara Türkiye'nin pazarlanmasıyla ilgili Booking'in bir problemi yok zaten. Türkiye'deki Türk turizm alanlarını, tesislerini Türklere pazarlayıp da buradan elde ettiği gelire karşılık kestiği ya da kesmediği faturalarla ilgili sıkıntı yaşanıyor. Burada da bir çözüme doğru yaklaşıyor, kabul ediyor gibi" ifadelerini kullandı.