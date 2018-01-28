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Zeybekci: İhracatta artık 160'lı rakamları konuşacağız

28 Ocak 2018 11:41

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin ihracat rakamlarına ilişkin "Türkiye şu an itibarıyla artık 157 milyar dolar diye bir rakam tanımıyor. 158 milyarı doları geçti. Mart sonu itibariyle artık 150'li rakamlardan kurtuluyoruz. Artık Türkiye ihracatını 60'lı rakamlarla konuşacak" dedi.

Zeybekci: İhracatta artık 160'lı rakamları konuşacağız

 Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Merkezefendi İlçe Teşkilatının Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci olağan kongresine katıldı.

 
Zeybekci, Türkiye'nin milli gelirinin 230 milyar dolardan 880 milyar dolara yükseldiğini işaret ederek, "Şimdi 100 liralık verginin 10 lirası bile değil faize verdiğimiz. Ağızlarının suyu akıyor. Canları gidiyor ve içleri kıyılıyor. 'Biz bu Türkiye'nin 100 liralık vergisinin 87 lirasını nasıl vergi olarak alıp gidemeyiz' diye bütün karın ağrıları o." diye konuştu.
 
Türkiye'nin 2017 yılı büyüme rakamlarının 5 defa revize edildiğini ihracatta da rekorlar kırıldığını anımsatan Bakan Zeybekci, "Allah'a şükürler olsun ihracat denilince akla ilk gelen şehirlerden birisi Denizli'nin horozlarıdır. Türkiye şu an itibariyle artık 157 milyar dolar diye bir rakam tanımıyor, 158 milyarı doları geçti. Mart sonu itibarıyla artık 150'li rakamlardan kurtuluyoruz. Artık Türkiye ihracatını 60'lı rakamlarla konuşacak. Başı dik ve alnı açık bir Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.
 
Zeybekci, Davos'a katıldığı bir programda bazı ülkelerin kabul ettiği ve kabul edebileceği mülteci sayısını konuştuğunu aktararak, şöyle devam etti:
 
"Biri, biz 17 bin tane aldık. Öteki, 60 bin tane alacağız öteki bilmem ne yapacağız diyor. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak söz aldım. Türkiye olarak 3 milyon 300 bin Suriyeli kardeşimizi Allah'ın izniyle onlar geri dönene kadar misafir ediyoruz. Asıl amaç mülteci almak değil, onlar neden mülteci olmuşlar, onu ortadan kaldırmak lazım. Orada zulmü bitirmek lazım.
 
Senin haddine mi Türkiye'nin Suriye'ye girdiğinde ne kadar kalacağını söylemek. Gerektiği kadar kalacağız. Orada Türkiye'ye saldıran, çevreleyen, Türkiye'yi kuşatma çalıştığınız terörün kökü kazıyana kadar Allah'ın izniyle oradayız, orada kalacağız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim en büyük amacımız Suriye’nin toprak bütünlüğü. Onların amacı Suriye'yi dörde bölmek. Bizim en büyük amacımız Irak'ın toprak bütünlüğü. Onların amacı Irak'ı üçe bölmek. Buna müsaade etmeyeceğiz."
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