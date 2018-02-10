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Zeybekci: Yerli kripto para doğru değil

10 Şubat 2018 12:22

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye'nin kendi kripto parasını üretmesi, her ülkenin böyle bir şeye girişmesi doğru değil." dedi.

Zeybekci: Yerli kripto para doğru değil

 Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son dönemde bitcoin başta olmak üzere kamuoyunda çok konuşulan kripto paralar, blockchain teknolojisi ve Türkiye'nin bu kapsamdaki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 
Bitcoin ve kripto paralarla başından bu yana görüşlerinin belli olduğunu dile getiren Zeybekci, özellikle Bitcoin'in herhangi bir temeli olmadığını, arkasında bir kurum, kuruluş ya da devlet olarak bir muhatabının da bulunmadığını anımsattı.
 
Bitcoin'i tanımlamak için "Bitcoin global bir saadet zinciri" benzetmesini kullanan Nihat Zeybekci, şunları söyledi:
 
"Bunu söylediğimiz zaman 20 bin dolarlar civarındaydı, sonra da güçlü şekilde aşağı yönlü hareket etti, 8 bin dolarlar seviyesine geldi. Neden böyle birşey var? Dünyada rezerv para ihtiyacı var. Sebebi ne olursa olsun, dünyada şu anda ki mevcut rezerv paraların dışında, güçlü ortak bir rezerv para arayışı var. Bu durum da işte bu arayışın ürettiği birşey."
 
"BLOCKCHAİN DOĞRU BİR YÖNLENDİRME"
 
Blockchain'in ise doğru bir yönlendirme olduğunu dile getiren Zeybekci, dünyada bilgi işlemek, bilgi depolamak ve bilgi güvenliğinin önemli olduğunu söyledi.
 
Bakan Zeybekci, blockchain teknolojisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Kripto paralarla ilgili varoluşu, bilgi saklamak, bilgi depolamak ve bilgi güvenliği ile ilgili bu zincirlerin ürettiği bir değer şeklinde söyleyebiliriz. Bunun sonucunda değer üretmek, para üretmek ya da kıymet üretmek gerekli mi? Bu mantığa dayandırarak, bu teknolojileri kullanarak böyle birşey üretmek mi gerekiyor? Bence hayır.
 
Bilgi işlemek, bilgi saklamak, bilgi depolamak, bilgi güvenliği ayrı bir işlevdir. Bunun üzerinden oluşturulacak olan şey de bir para birimi ya da bir değer birimi değildir. Bu anlamda Türkiye'nin kendi kripto parasını üretmesini, her ülkenin böyle bir şeye girişmesi doğru değil, şu an için sağlıklı bulmuyorum."
 
Zeybekci, buna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, şu an için yerli kripto para üretilmesini riskli gördüğünü söyledi.
 
"Mevcut sistemin yakında çok önemli negatif sürprizler yaratabilecek bir sistem olduğuna inanıyorum." diyen Zeybekci, yerli kripto para konusuna mesafeli durmanın faydalı olacağını dile getirdi.
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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 15 Oy
    çomarlarla muhtarlar alır bence yapın...din adına alın demeniz yeter..hep öyle soydunuz bu ülkeyi...
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