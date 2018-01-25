FİNANS

Zeytin çekirdeği ile ısınıyorlar

25 Ocak 2018 09:23

Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerindeki TARİŞ fabrikalarında fosil yakıta alternatif olarak üretilen ve kaloriferlerde kullanılan zeytin çekirdeğine talep artıyor.

Zeytin çekirdeği ile ısınıyorlar

 TARİŞ 76 Nolu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk, fabrikada işlenen ve yağ elde edilen zeytinlerin çekirdeklerini pirinadan (Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi) ayırdıklarını belirtti.

 
Öztürk, elde edilen zeytin çekirdeklerini tüketicilere kalorifer yakıtı olarak sattıklarını dile getirerek, "Kullananlar bu yakıtın kalorisinden ve geriye yok denecek kadar az kalan atığından memnunlar. Bir ton zeytin çekirdeği atık olarak ortalama 3-4 kilo civarında geriye kül bırakıyor." dedi.
 
 
 
 
TARİŞ'e ait Burhaniye'deki fabrikada yaklaşık 10 yıldır zeytin çekirdeğinden kalorifer yakıtı ürettiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:
 
"Zeytin çekirdeği temiz ve çevreci bir yakıt olmasından dolayı yoğun talep görüyor. Yılda yaklaşık bin 500 ton zeytin çekirdeğinden yakıt üretiyoruz. Bu tabii zeytin sezonuna ve yıllık hasat durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor ama ortalama bin tonun altına düşmüyor bu rakam. Zeytin çekirdeğinin ısısı yaklaşık 5 bin kalori. Bu da kömüre göre daha çok ısı demek. Buradan Türkiye'nin her yerine zeytin çekirdeği gönderiyoruz. Apartmanlar, kooperatifler, siteler, sanayi siteleri bizden yoğun şekilde zeytin çekirdeği talep ediyor."
 
 
 
 
TEMİZ VE ÇEVRECİ
 
Öztürk, zeytin çekirdeğinin temiz ve çevreci bir yaktı olması sebebiyle son zamanlarda çok tercih edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
 
"Temiz bir yakıt olması sebebiyle çevreye zarar vermemesi, kokusu ve külünün olmaması sebebiyle tüketiciler tarafından zeytin çekirdeği tercih edilmekte. Fiyatının da diğer yakıtlardan ucuz olması nedeniyle tercih ediliyor. Bu da bizim hoşumuza gitmekte açıkçası. Sonuçta doğal bir enerji ve her sene yenilenebilen bir enerji olduğu için de tüketiciler bundan oldukça memnun."
 
 
 
TARİŞ 78 Nolu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Melda Bakan da Edremit tesislerinde yılda ortalama 600-700 ton civarında zeytin çekirdeği ürettiklerini, bunu iç piyasaya kalorifer yakıtı olarak tonunu 450 liradan sattıklarını bildirdi.
 
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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 30 Oy
    ne çevreciliği leş gibi koku salıyor etrafa .kim diyorsa mal satıcılığı için söylerler.
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  • 3 Oy
    Çekirdek küspesini yakarsan küspedeki eser miktardaki yağın yanması ile kanserojen Benzoapyren atmosfere salınır.
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  • 3 Oy
    Tarlalarda gübre olarak kullanılması daha yararlı olur.
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