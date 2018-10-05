FİNANS

Zeytin çekirdeğinden mangal kömürü ürettiler

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.10.2018 16:58 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Ayten (44) ile Oğuzhan Yılmaz (44) çifti, zeytin çekirdeğinden yapılan pirinadan mangal kömürü üretti. 6 yıllık çalışmanın ardından 3 ay önce seri imalata başlayan çift, ilk ihracatı ise geçen hafta İngiltere'ye 25 ton yollayarak, yaptı.

İşletmenin ayda 50 tonluk üretim kapasitesini 100'e çıkaracaklarını belirten Yılmaz çifti, devlet desteği de bekliyor.

Yurt dışından sipariş yağıyor

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Pazarlama uzmanı Oğuzhan Yılmaz ve eşi Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Ayten Yılmaz, zeytincilik sektörünün en önemli atıklarından olan pirinadan mangal kömürü üretti. Genellikle toprak üzerinde, açık alanda üretilen mangal kömürünü kazanlarda üreterek, çevreye de fayda sağlayan çift, ilk ihracatlarını 25 ton mangal kömürüyle İngiltere'ye yaptı. Aynı zamanda 2015 yılında TÜBİTAK Temiz Teknoloji İş Fikirleri Yarışması'nda 1'inci olarak ödül alan Yılmaz çiftinin, ürettikleri mangal kömürleri, yurt dışından talep görüyor. Pirinayı pişirme kazanlarında kömürleştirerek, presleyip, fırınladıklarını anlatan Yılmaz çifti; kokusuz, dumansız, yüksek kalorili, yağ düştüğünde alev almayan, doğal ve kanserojen olmayan mangal kömürü ürettiklerini vurguladı.
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'PROJEYLE TÜRKİYE 1'İNCİSİ OLDULAR'

'PROJEYLE TÜRKİYE 1'İNCİSİ OLDULAR'
Pirinadan 2015 yılında mangal kömürü yaparak, katıldıkları yarışmada Türkiye 1'incisi olarak ödüle layık görülmelerinin hikayesini Ayten Yılmaz, "Eşimle bu kömür üzerinde çalışmalarımız vardı. Bilim ve teknik ile ilgili dergi ve kitapları çok fazla okuyordum. Okurken bir yarışma programı gördüm. Pirinayla üreteceğimiz mangal kömürü projemiz ile katıldık. 'Atıktan enerji' projesi ile Türkiye birinciliği kazandık. Aynı yarışmayla ABD Silikon Vadisi'nde yapılan yarışmada da 3'üncülük ödülü aldık. Projemiz, sonrasında ise kendiliğinden yürüdü gitti" dedi.
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'MİKSERDE KIRDIK, FIRINDA KURUTARAK BAŞLADIK'

'MİKSERDE KIRDIK, FIRINDA KURUTARAK BAŞLADIK'
Pirinadan mangal kömürü yapma denemesine evde başladıklarını belirten Yılmaz, "Eşimle bu işe başladığımızda evde mikseri kırıcı olarak kullandık. Evdeki fırını ise kurutma olarak kullanarak pirinadan mangal kömürü denemeleri gerçekleştirdik. Çok büyük bir heyecanla başladık. Burada tabi ki girişimcilik ruhu çok önemli. O heyecan olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Eşime bu konuda çok büyük bir destek verdim. Mangal kömürü denemesinde başarılı olunca Söke'nin Yenidoğan Mahallesi'ndeki 4 bin metrekarelik, daha önce pamuk deposu olarak kullanılan bir yeri kiraladık. Burada üretime başladık. İşin pazarlama kısmı için de kendimize bir ortak bulduk. Beraberce buralara kadar geldik. İlk ihracatımızı yaptık. Şu ana kadar hiç destek almadık. Her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık. Türkiye'nin en büyük atıklardan olan pirinayı kokusuz, dumansız ve yüksek kalorili bir ürüne çevirerek büyük bir piyasa açığı olan mangal kömüründe yerli üretim yaptık. Bundan sonra da devletimizden bu konuda destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.
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'6 YILIMIZI ALDI'

'6 YILIMIZI ALDI'
Yaptıkları mangal kömürüyle ilgili Oğuzhan Yılmaz ise "Ege Bölgesi'nin zeytin çekirdeklerinden üretilen atık olan pirinayı ülkemize katma değer sağlaması amacıyla mangal kömürü haline getiriyoruz. Bu kömürü de İngiltere'ye ihraç ediyoruz. Pirina doğaya atıldığı zaman çok büyük zararlar verebiliyor. Hem bunu önlemek amacıyla hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla böyle bir açık gördük. Bu açığı da mangal kömürü yapmakta bulduk. Bu projenin pazarının sağlanması, kömür kalitesinin anlatılması ve makine ekipmanlarının toplanması gibi sadece Ar-Ge çalışmaları 6 yıl sürdü" dedi.
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'KAPASİTEYİ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ'

'KAPASİTEYİ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ'
Üretim kapasitesini artan talep dolayısıyla 2 katına çıkaracaklarını kaydeden Yılmaz, "Toplam 1,5 milyon lira yatırım yaptığımız tesisimizde, 8 çalışanımızla şu anda üretimimiz aylık 50 ton. Ancak hedefimiz aylık 100 ton mangal kömürü üretmek. İlk ihracatımızı 25 ton olarak, kilosu 4 TL'den yaptık. Yurt dışına bağımlılığımız yok. Tamamen yerli kaynaklardan üretiyoruz. Çok fazla talep var. Bu talebi karşılamak için de devletimizle görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.
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'TÜM DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

'TÜM DÜNYAYA TANITACAĞIZ'
Mangal kömürünü ülkelere pazarlayan ve İngiltere'de ilk ihracatı gerçekleştiren çiftin ortakları Kenan Çiğdem (58) ise "Benimle aynı adı taşıyan oğlumla birlikte İngiltere'de kömürün pazarlanması konusunda uğraş veriyoruz. Çevre dostu olan mangal kömürümüzü öncelikle İngiltere'de hemen arkasında da tüm Avrupa'da ve Avustralya ile ABD'de dahil olmak üzere tüm dünyada tanınır hale getirmek istiyoruz" dedi.DHA
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Anahtar Kelimeler:
zeytin çekirdeği girişimci mangal komuru

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