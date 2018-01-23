Zeytinyağı İstanbul'da 48, Mut'ta 17 liraya satılıyor

Küçük ve orta ölçekli birçok zeytinyağı üretim işletmesi bulunan ilçede, kayıtlı 10 milyon 500 bin zeytin ağacı yer alıyor. 9 zeytin salamura işleme tesisi ile 13 zeytinyağı fabrikasının falliyette olduğu ilçede, bu yıl yaklaşık 16 bin ton zeytinyağı üretildi.



Bin 300 yıllık anıt zeytin ağacının bulunduğu ilçede toplam 700 bin dekarlık alanda tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğünü belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ekrem Bayır, "700 bin dekarlık alanın 280 bin dekar alanında zeytin üretimi yapmaktayız. 2017 yılında toplam 367 bin ton zeytin rekoltemiz oldu. Bunun 257 bin tonu sofralık olarak satılmıştır. Zeytinyağımız da toplam 16 bin ton olarak bu yıl rekoltemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İlçede 10 milyon 500 bin zeytin ağacı kayıt altında. Bunun yanı sıra kayıt dışı ağaçlarla birlikte 12 milyon zeytin ağacından üretimin gerçekleştiğini söyleyebiliriz" dedi.



İLAÇSIZ ZEYTİN ÜRETİLİYOR



Ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan yarışmalarda 9 madalya ve 1 üstün lezzet ödülü alan bir fabrikanın Genel Müdürü Erdoğan Şentürk, bölgede tarım ilacı kullanmadan zeytin yetiştirildiğini belirterek, "Mut yöresi zeytin anlamında çok önemli bir bölge. İlaçsız zeytin yetiştiren bir kent. Zeytin sineğinin olmadığı yegane bir bölge burası. Çiftçinin sofralık zeytine yönelmesi daha kaliteli üretimi sağlıyor. Mut bölgesini dünyanın en kaliteli zeytinlerinin üretildiği, en kaliteli yağların üretildiği bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yöreler 7-8 defa ilaç yapmadan zeytin yetiştiremez. Mut'ta halk arasında bilinen acı poyraz sayesinde zeytin sineğinin yaşamsal döngüsünü tamamlayamaması nedeniyle hiç tarım ilacı kullanmadan çok düşük asitli, yüksek meyvem sellik değeriyle, yüksek aromatik değerleriyle kendine has kokusuyla nefis zeytinyağları üretiliyor. Bizler internet üzerinden satış yapmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.



DİĞER BÖLGEDEKİ ZEYTİN ÜRETİCİLERİ MUT'TAN YAĞ ALIYOR



Diğer bölgelerdeki büyük zeytin üreticilerinin dahi Mut'tan zeytinyağı aldığını ifade eden Şentürk, "Zeytinin dokusu gereği daha uzun dayanmasından ve sineksiz olmasından dolayı Mut bölgesinin sofralık zeytinleri ile kendine has zeytinyağını çok talep etmektedirler. Mut bölgesinden çok miktarlarda alım yapmaktadırlar. İstanbul'da zeytinyağının kilosunun 48 liraya satılması çok spesifik. Tüketici gerek internet üzerinden gerekse doğrudan üreticiden 17 ile 28 lira arasında yağları satın alabilir" dedi. DHA