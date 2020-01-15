FİNANS
  4. Zeytinyağı Konseyinden "gıda mahkemesi ve gıda polisi" önerisi

Zeytinyağı Konseyinden "gıda mahkemesi ve gıda polisi" önerisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet: - "Gıda mahkemelerinin kurulup çok hızlı bir şekilde problemlerin çözülmesi lazım. Diğer bir konu ise mutlaka gıda polisi gibi daha fazla yetkilerle donatılmış bir denetim sisteminin maliyeyle beraber denetleme yapması gerekiyor"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listesine ilişkin, "Gıda mahkemelerinin kurulup çok hızlı bir şekilde problemlerin çözülmesi lazım. Diğer bir konu ise mutlaka gıda polisi gibi daha yetkileri donatılmış bir denetim sisteminin maliyeyle beraber denetleme yapması gerekiyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında zeytinyağı üretimi yapan firmaların da bulunduğu 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı.

Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların bulunduğu listede zeytinyağında hile yapan firmalar da kamuoyunun bilgisine sunuldu.

UZZK Başkanı Tibet, AA muhabirine, bakanlığın paylaştığı listelerde daha çok küçük ve yerel üretim yapan firmaların yer aldığını söyledi.

Zeytin ve zeytinyağının doğal ürünler olduğunu ancak bunların piyasa sürülmesinin basit bir işlem olmadığını belirten Tibet, şöyle konuştu:

"Yani nitelikli bir üretimden geçmesi lazım. Bunların sağlıklı ambalajlarda piyasaya sürülmesi gerekiyor. Tüketicilerinin önceliği fiyat değil, güven ve kalite olmalı. En küçük bir şüphe uyandığında da ALO 174 Gıda Hattı'na başvuruda bulunmalı. Tüketicinin bilinçli olması lazım. Markadan kaçmaması gerekiyor. Markasız ürünlerde çok daha büyük sorunlar var. Sağlıklı yaşam ve beslenme için kaliteli ürün almalıyız. Tüketicimiz bunu unutmamalı. Az alsın ama kaliteli ürünlere yönelsin."

Tibet, kayıt dışı ve tağşişin nitelikli suç sayılması gerektiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listesinin caydırıcı olduğunu dile getiren Tibet, şunları kaydetti:

"Gıda mahkemelerinin kurulup çok hızlı bir şekilde problemlerin çözülmesi lazım. Diğer bir konu ise mutlaka gıda polisi gibi daha fazla yetkilerle donatılmış bir denetim sisteminin maliyeyle beraber denetleme yapılması gerekiyor. Hem taklit ve tağşiş hem de kayıt dışı üretim ve tüketim vergi kaybına, sektörün büyümesine de engel oluyor. Bu listedeki firmaların dışında kayıt dışı üretim yapanlar da mevcut. Esas tehlikenin kayıt dışı olduğunu düşünüyorum. Bakanlığın bunları mercek altına alması gerekiyor."

Yıllardan beri taklit ve tağşiş listesinde yer alan aynı markaların olduğunu bildiren Tibet, tüketicilerin marka güvenliğinden ayrılmaması gerektiğini ve Tarım ve Orman Bakanlığının kontrol ettiği ürünleri tercih etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldıKonut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı
Hem para cezası hem de 5 yıl hapis cezası varHem para cezası hem de 5 yıl hapis cezası var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tağşiş, ucuz, üretim, yasak, zeytinyağı,

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Bugün son gün! Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

Bugün son gün! Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSKB Uluslarası Kalkınma Finansmanı Kulübü yönetiminde

TSKB Uluslarası Kalkınma Finansmanı Kulübü yönetiminde

Bakan Dönmez: “Türkiye’de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz”

Bakan Dönmez: “Türkiye’de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz”

TSB/Benli: Hasar durumunda sadece sigorta şirketinize başvurun

TSB/Benli: Hasar durumunda sadece sigorta şirketinize başvurun

Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı

Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı

Hayatı ve sağlığı tehlikeye sokacak gıda üretenlere 5 yıla kadar hapis yolda

Hem para cezası hem de 5 yıl hapis cezası var

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.