Zeytinyağı Konseyinden "gıda mahkemesi ve gıda polisi" önerisi

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listesine ilişkin, "Gıda mahkemelerinin kurulup çok hızlı bir şekilde problemlerin çözülmesi lazım. Diğer bir konu ise mutlaka gıda polisi gibi daha yetkileri donatılmış bir denetim sisteminin maliyeyle beraber denetleme yapması gerekiyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında zeytinyağı üretimi yapan firmaların da bulunduğu 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı.

Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların bulunduğu listede zeytinyağında hile yapan firmalar da kamuoyunun bilgisine sunuldu.

UZZK Başkanı Tibet, AA muhabirine, bakanlığın paylaştığı listelerde daha çok küçük ve yerel üretim yapan firmaların yer aldığını söyledi.

Zeytin ve zeytinyağının doğal ürünler olduğunu ancak bunların piyasa sürülmesinin basit bir işlem olmadığını belirten Tibet, şöyle konuştu: