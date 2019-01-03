Zincir marketlerden naylon poşet açıklaması: Biz de kar etmiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının naylon poşet uygulamasına vatandaşlardan destek geldi. Balıkesir’in Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Marketler zincirinde alışveriş yapan vatandaşlar ücretli poşet uygulamasını destekledi. Markette yaptıkları alışveriş sonrasında alışveriş poşetleri için 0,25 TL ödeyen vatandaşlar çevrenin korunması için uygulamanın şart olduğunu belirtti. Market zincirinin genel müdürü de uygulamayı doğru bulduklarını ifade ederek, satışı yapılan naylon poşetlerden marketlerin kârının bulunmadığını açıkladı.

BİZİM BİR KARIMIZ YOK

Balıkesir’in Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Zincir marketlerin Genel Müdürü Bedri Uras ücretli poşet uygulamasının vatandaşlar tarafından desteklendiğini açıkladı. Genel Müdür Uras uygulama ile poşet kullanımının azaltılmasının amaçlandığını belirterek müşterilerden aldıkları 0,25 TL’sinin 0,15 TL’sinin bakanlığa aktarıldığını bildirdi. Ücretli poşet uygulamasının çevre için önemli olduğunu belirten Market Genel Müdürü Bedri Uras yaptığı açıklamada, “Buradaki esas amaç plastik tüketiminin azaltılması. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının almış olduğu, yasa çerçevesinde çıkarmış olduğu kanunu biz destekliyoruz tabi ki. Dünya ve ülke hepimizin. Bunları kirletmek demek geleceği kirletmek demek. O açıdan poşetlerin mümkün olduğu kadar tüketiminde bir düşüş olması çevreye büyük katkı sağlayacak. Aşağı yukarı Türkiye'nin 44-45 milyar poşet tüketimi söz konusu. Bu kişi başına 444 adet yılda. Bu bizim için de çok ciddi bir rakam. Ne kadar çok az poşet tüketilirse çevreye o kadar katkı sağlanmış oluyor. Müşterilerimizden tabi ki genelde bazı tepkiler alınabiliyor ama çoğu müşterilerimiz bu konuda çok duyarlı ve destekliyorlar. Gelen tepkilerde şu var; tabi ki ‘bu poşetlere niye ücret alınıyor?’ ‘bu ücret neyin karşılığında alınıyor?’ ‘kâr mı ediliyor?’ gibi tepkiler olabiliyor. Tabi ki diğer yerlerden aldığımız duyumlar da bu şekilde. Fakat burada şunu yapmak lazım; burada ödenen ücretin 15 kuruşu tamamıyla beyan edilip yatırılıyor çevreye katkı için. Yani burada marketler için herhangi bir kârlılık söz konusu değil aslında. Bir de şu var; bez torba kullanımını, file kullanımını artırabilmek, bir daha ki alışverişinde tekrar yanında getirmesi gereken çantayı getirdiği zaman ki o konuda duyarlı olan müşterimiz çok fazla var. Sonuçta hepimiz bir şekilde alışacağız. Dünyanın bütün ülkesinde poşetler ya hiç kullanılmıyor ya da ücretli” diye konuştu.