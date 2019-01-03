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Zincir marketlerden naylon poşet açıklaması: Biz de kar etmiyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

Zincir market genel müdürü Uras, ücretle satılan naylon poşette kendilerinin para kazanmadığını iddia etti. Genel Müdür Uras uygulama ile poşet kullanımının azaltılmasının amaçlandığını belirterek müşterilerden aldıkları 0,25 TL’sinin 0,15 TL’sinin bakanlığa aktarıldığını bildirdi.

Zincir marketlerden naylon poşet açıklaması: Biz de kar etmiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının naylon poşet uygulamasına vatandaşlardan destek geldi. Balıkesir’in Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Marketler zincirinde alışveriş yapan vatandaşlar ücretli poşet uygulamasını destekledi. Markette yaptıkları alışveriş sonrasında alışveriş poşetleri için 0,25 TL ödeyen vatandaşlar çevrenin korunması için uygulamanın şart olduğunu belirtti. Market zincirinin genel müdürü de uygulamayı doğru bulduklarını ifade ederek, satışı yapılan naylon poşetlerden marketlerin kârının bulunmadığını açıkladı.

BİZİM BİR KARIMIZ YOK

Balıkesir’in Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Zincir marketlerin Genel Müdürü Bedri Uras ücretli poşet uygulamasının vatandaşlar tarafından desteklendiğini açıkladı. Genel Müdür Uras uygulama ile poşet kullanımının azaltılmasının amaçlandığını belirterek müşterilerden aldıkları 0,25 TL’sinin 0,15 TL’sinin bakanlığa aktarıldığını bildirdi. Ücretli poşet uygulamasının çevre için önemli olduğunu belirten Market Genel Müdürü Bedri Uras yaptığı açıklamada, “Buradaki esas amaç plastik tüketiminin azaltılması. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının almış olduğu, yasa çerçevesinde çıkarmış olduğu kanunu biz destekliyoruz tabi ki. Dünya ve ülke hepimizin. Bunları kirletmek demek geleceği kirletmek demek. O açıdan poşetlerin mümkün olduğu kadar tüketiminde bir düşüş olması çevreye büyük katkı sağlayacak. Aşağı yukarı Türkiye'nin 44-45 milyar poşet tüketimi söz konusu. Bu kişi başına 444 adet yılda. Bu bizim için de çok ciddi bir rakam. Ne kadar çok az poşet tüketilirse çevreye o kadar katkı sağlanmış oluyor. Müşterilerimizden tabi ki genelde bazı tepkiler alınabiliyor ama çoğu müşterilerimiz bu konuda çok duyarlı ve destekliyorlar. Gelen tepkilerde şu var; tabi ki ‘bu poşetlere niye ücret alınıyor?’ ‘bu ücret neyin karşılığında alınıyor?’ ‘kâr mı ediliyor?’ gibi tepkiler olabiliyor. Tabi ki diğer yerlerden aldığımız duyumlar da bu şekilde. Fakat burada şunu yapmak lazım; burada ödenen ücretin 15 kuruşu tamamıyla beyan edilip yatırılıyor çevreye katkı için. Yani burada marketler için herhangi bir kârlılık söz konusu değil aslında. Bir de şu var; bez torba kullanımını, file kullanımını artırabilmek, bir daha ki alışverişinde tekrar yanında getirmesi gereken çantayı getirdiği zaman ki o konuda duyarlı olan müşterimiz çok fazla var. Sonuçta hepimiz bir şekilde alışacağız. Dünyanın bütün ülkesinde poşetler ya hiç kullanılmıyor ya da ücretli” diye konuştu.

ÇEVRE İÇİN DESTEKLİYORUZ

Market müşterilerinden Nurhan Gülbaş uygulamaya destek verdiğini belirterek, “Poşetlerle ilgili; özellikle bunun ücrete tabi olması aslında gerek çevremiz açısından, gerek yaşam kalitemiz açısından olmalı. Çünkü bunların da gerek maliyet açısından düşünürsek işletmeye, gerek de çevre açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Poşetlere ücret uygulamasının kendi açımdan iyi olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Market müşterisi öğretmen Emin Tatlı da uygulamanın çevre kirliliğini önleme açısından önemli yere sahip olduğunu ifade ederek, “Devletimiz yeni yıldan itibaren plastik poşetlerle ilgili kampanya başlattı ya da uygulama başlattı. Bildiğimiz kadarıyla artık ücretli plastik poşetler. Tabi bunda amaç çevreye karşı duyarlı olma amacı taşıyor. Biliyorsunuz ki doğada çözümlemesi yılları buluyor. Desteklediğim kampanya. Poşetlerin çevreye verdiği zararı göz önünde bulundurduğumuzda, bunları daha az kullanmamız özellikle çevrenin korunması açısından çok iyi olacağı kanaatindeyim. Ben de marketin farklı bir çanta uygulamasını görerek, bunu alarak bu şekilde artık bu şekilde plastik poşetlere veda etmeyi düşündüm. Onun için tüm insanlarımızı bu kampanyaya destek vermeye çağırıyorum” dedi.


PAZARA ÇANTASI VE FİLE KULLANIMINA GERİ DÖNÜŞ OLUR

67 yaşındaki market müşterisi Yüksel Gülenç de uygulama ile pazar çantası ve file kullanımına dönüşün yaşanacağını belirterek, “Vallahi hiç bilemiyorum ki büyüklerimiz öyle münasip görmüşler, öyle olmuş. İnşallah iyi olur hakkında. Daha önceden tabi kendimizin pazar çantası olurdu, filemiz olurdu. Onları kullanırdık” dedi.

Poşet kullanımının azaltılmasının çevre açısından önemli olduğunu vurgulayan market müşterisi Lütfiye Bökeoğlu da, “Ücretli poşet uygulamasını ben iyi buluyorum. Bence iyi bir şey. Eskiye dönüş yaşanacak diye düşünüyorum. Ben çok eskiyi bilmiyorum ama annemlerin zamanını biliyorum fileler, Pazar çantaları vardı, onları hatırlıyorum. Biz çocuktuk iyi kötü hatırlıyorum. Bence güzel bir uygulama” ifadelerini kullandı. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
naylon poşet market

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
15 kuruş devlete dolaylı yoldan devam durmak yok düdüge devam edin çok güzel
Niye o kuruş cebimden çıkıyor sizin cebinizden çıksın sen devlet degilmisin halkına bakacaksın.
vatandaştan nasıl para alırız'ın bir çalışmasının sonucu, poşet getirene 25krş verilecektir denseydi o zaman çevre için olduğuna inanırdim
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