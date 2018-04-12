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Zincir marketlere haftada bir gün 'tatil'

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

Zincir marketlerin haftada bir gün kapanması önerisine destek veren Ticaret Bakanı Tüfenkci, “Bir araya gelebilirseniz, yasal düzenlemeye ihtiyaç kalmadan deklare edebilirsiniz” dedi.

Zincir marketlere haftada bir gün 'tatil'

Cirolarının düşmesi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden yerel marketler, Türkiye çapına yayılmış zincir marketlerle ilgili çeşitli yasal düzenlemeler isterken, bu talebe hükümet cephesinden olumlu sinyaller gelmeye başladı.

Geçen hafta Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından zincir marketlerin haftada bir gün tatil yapmasına ilişkin öneriye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci destek verdi.

TBF tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı’nda konuşan Tüfenkci, "Perakendeciler Konseyi haftada bir gün tatille ilgili böyle bir karar alırsa bununla ilgili adımları atabiliriz. Eğer sizler bir araya gelebilirseniz hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç kalmadan kararla bunu deklare edebilirsiniz. Çünkü sektör sadece bir kesimden oluşmuyor, geniş kesimleri etkileyecek bir düzenlemeden bahsediyoruz. Onun için kamuoyunda ve sektör içinde yeterince tartışıldıktan sonra adım atmamız lazım. Sektörün de bunu iyi tartışması lazım. Aksi takdirde yaptığımız düzenlemeyi 6 ay sonra tekrar gözden geçirme ihtiyacı duyabiliriz" diye konuştu.

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zincir market süper market tatil
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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