Ziraat Bankası ile GÜBRETAŞ’tan işbirliği

GÜBRETAŞ’a ait sahada keşfedilen ve 2008 yılında işletilmek üzere özel bir şirkete devredilen maden, söz konusu şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilmişti. Hukuki sürecin 2019 yılı Aralık ayında tamamlanmasının ardından sahanın her türlü hakkı GÜBRETAŞ adına tescil edildi. 2021 yılı Mart ayı içerisinde ise söz konusu ruhsat sahası GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş.’ye devredildi. Maden sahasında yapılan tetkikler sonucu 1 milyon 920 bin onsu rezerv olmak üzere toplamda 3,5 milyon ons altın kaynağı raporlandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Ziraat Bankası ile geçmişten bugüne sürdürdükleri iş birliğinin daha iyi noktaya taşınması için bu işbirliği protokolünü imzaladıklarını belirterek, “Özelinde Ziraat Bankasıyla geçmişten bugüne sürdürdüğümüz iş birliğimizi daha iyi bir dereceye taşıma noktasında bir protokol imzalayacağız. Bildiğiniz gibi Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Türk tarımının en önemli iki aktöründen bir tanesi ve tarımın finansmanı noktasında da sahada aktif rol alan iki aktör. Bizim iş birliğimiz sadece tarım boyutu ile değil Türkiye’nin değişen ekonomik şartlarında farklı sektörlerde de fırsat buldukça ortak projeler geliştiriyoruz. Bunları da zaman zaman kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

Söğüt Altın Madeni Projesi’nin finansmanı vesilesiyle toplandıklarını dile getiren Poyraz, “Daha öncesinde kamuoyuna paylaştığımız üzere bir köprü kredi olarak 135 milyon dolarlık bir bu sene ilk dilim olarak kullanılmak üzere bir limit tahsisi olmuştu. İnşallah biz diğer tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bundan sonraki dönemde de hem Söğüt Altın Madeni Sahasının işletilmesi yatırımların yapılması noktasındaki finansman ihtiyacını Ziraat Bankasının öncülüğünde temin etmek noktasında bir iş birliği yapacağız. Burada Söğüt’teki çalışmamızda daha önce de ilan ettiğimiz gibi 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. İki ayrı cevher sahasındaki çalışma alanımızda hızlı bir şekilde süreçleri tamamlayıp üretime geçtikten sonra da yıllık yaklaşık 7 ton altın üretmeyi planlıyoruz. Şu anki rakamlarla konuştuğumuzda Türkiye’de toplam altın miktarını yüzde 15 ile yüzde 20 arasındaki bir üretim miktarından bahsediyoruz” diye konuştu.