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Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını indirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası Konut Kredisi faiz oranlarını indirdi. Banka 10 yıl vadeli konut kredisi faiz oranlarını 500 bin TL'ye kadar yüzde 0,98'e indirdi

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından ilk hamle Ziraat Bankası'ndan geldi.

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yüzde 0,98'lik konut kredisi faiz oranı; 11 Mayıs'tan itibaren, 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde ve 10 yıla kadar olan vadelerde geçerli olacak.

Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Konut sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak etkileme potansiyeline sahip olduğu birçok alt sektör ve ekonomiye sağladığı katma değerle ülkemiz için önemli sektörlerden biri olagelmiştir. Bu çerçevede, Bankamız gerek konutların üretim aşamasında yapı firmalarına kurumsal kredi, gerekse konutların satışında da alımların finansmanında finansal çözümler sunmaya devam etmektedir.

Hem geleneksel bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesi, hem de sosyal bir ihtiyacı karşılıyor olması nedeniyle "konut", tüketicilerin kredi taleplerinde önemli bir yer tutmaktadır.

Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini, uygun faiz oranları, etkinliğini daha da artırmakta olduğu hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir. Bankamız, konut kredisini salt bir kredi vermekten öte, müşteriyle uzun vadeli bir
birlikteliğin başlangıcı olarak görmekte ve konut kredisi müşterilerinin diğer tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tercih edeceği bütünsel çözüm önerileri sunmaktadır.

Uyguladığı fiyatlama politikasıyla, başta düşük ve orta gelir grubunda yer alan müşteriler olmak üzere farklı özellikteki müşterilerin konut alımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişim sağlanması, bankanın iş modelinde öncelikli olarak yer
almaktadır.

Bu anlayışla, Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibariyle yaklaşık %25 seviyesine ulaştırmıştır.

Yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında, 2016 ve 2017 yıllarında sağlanan büyümenin yaklaşık %50'si Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı trendin devam ettiği görülmektedir.

Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde, 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık %0,98 olarak belirlemiştir."

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ey butun sıyaset ıle upraşan kataktersızler bı karar alın her sene seçım yapın sızın aklınıx sadece seçım zamanların da halkı duşunuyor
ne yaparsan yap tamam
Emir padişahımızdan geldi. Malum seçim var. Seçimin sonunda; koltuktan, zenginlikten, varlıktan, güçten vazgeçmek, yargılanma korkusu var!
Başbekan demeseydi milleti daha fazla sömürmeye devam edeceklerdi şimsi biraz az sömürüyorlar bence insanlar bankalardan kurtulmalı biliyorum zor ama biraz dişimizi sıkıp faiz ödemekten vazgeçelim faiz ödemek dinen günahtır
Keşke bir emirle dolar da 0.5 TL olabilse
Ev fiyatları denetlenmezse değişen hiçbirşey olmaz. 200 bine satan mütahit ya da ev sahibi 250 bine satacak.
Ne güzel hemen yarın bütün 1 milyon dolarlarım ile ev almalıyım
müteahhitler emlakcilar sevinsin halkı yolmaya devam
bir banka satın aldığı parayı maliyetin altında satıyorsa hele de bu banka devlet bankası ise bunun adı faiz indirimi değildir. bu zarar tekrar bizlerden yani milletten alınmak zorunda.
başka bankadan konut kredisi çekip bu faiz düşüşü ile ziraatte aktarıp yapılandırma işlemi yapmak isteyenler içinde geçerli midir bu durum acaba
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