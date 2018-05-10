Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından ilk hamle Ziraat Bankası'ndan geldi.

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yüzde 0,98'lik konut kredisi faiz oranı; 11 Mayıs'tan itibaren, 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde ve 10 yıla kadar olan vadelerde geçerli olacak.

Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Konut sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak etkileme potansiyeline sahip olduğu birçok alt sektör ve ekonomiye sağladığı katma değerle ülkemiz için önemli sektörlerden biri olagelmiştir. Bu çerçevede, Bankamız gerek konutların üretim aşamasında yapı firmalarına kurumsal kredi, gerekse konutların satışında da alımların finansmanında finansal çözümler sunmaya devam etmektedir.

Hem geleneksel bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesi, hem de sosyal bir ihtiyacı karşılıyor olması nedeniyle "konut", tüketicilerin kredi taleplerinde önemli bir yer tutmaktadır.