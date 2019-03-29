Ziraat Bankası'na 1,4 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası, 22 ülkeden 40 bankanın katılımıyla 1 milyar 425 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. 470 milyon dolar ve 849 milyon eurodan oluşan kredinin toplam maliyeti dolar için Libor+250 baz puan ve euro için Euribor+240 baz puan olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru; “Nisan ayında vadesi gelecek olan 422 milyon ABD Doları ve 798 milyon Avro tutarındaki sendikasyon kredimizi katılım tutarını artırarak toplamda 1 milyar 425 milyon ABD Doları olarak yenilemiş bulunuyoruz. 2013 yılında mevduat dışı kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi ve dış ticaretin finansmanında piyasa payımızın arttırılması hedefi ile yola çıkarak 700 milyon ABD Doları ile başladığımız sendikasyon kredimizi her sene arttırarak yolumuza devam ediyoruz. 470 Milyon ABD Doları ve 849 Milyon Avro’dan oluşan kredinin toplam maliyeti ABD Doları için LIBOR+250 baz puan ve Avro için EURIBOR+240 baz puan olarak gerçekleşti.