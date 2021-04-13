FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ziraat Bankası'ndan 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması

Ziraat Bankası'ndan 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2021 15:45 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, 23 ülkeden 45 uluslararası banka ile toplamda 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Ziraat Bankası'ndan 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması

Ziraat Bankası geçen yıl sağladığı 597 milyon euro ve 415 milyon dolar olarak iki parçadan oluşan 1 yıl vadeli 1,1 milyar dolar büyüklüğünde sendikasyon kredisini "yüzde 125 çevirme oranı" ile yeniledi. Bu yıl, 873 milyon euro ve 293 milyon dolar olmak üzere toplamda 1,33 milyar dolar büyüklüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin koordinatörlüğünü, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited Bank ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) gerçekleştirirken, kredi maliyeti Euribor+225 baz puan ve Libor+250 baz puan oldu.

"DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Pandemi koşulları nedeni ile olağanüstü finansal ve sosyal önlemlerin alındığı bu dönemde, 23 ülkeden, geçtiğimiz yıl işlemde yer almayan 12 yeni bankanın katılımı, toplamda ise 45 uluslararası bankanın iştiraki ile sağlanan kredi, Türk Bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası'na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme stratejik hedefi ile uyumlu olarak, son dönemde sağlanan söz konusu kredilere, sendikasyon kredisi kapsamında 1,33 milyar dolarlık önemli bir kaynak daha ilave ettik.

Ziraat Bankası ile GÜBRETAŞ’tan işbirliğiZiraat Bankası ile GÜBRETAŞ’tan işbirliği

Muhabir bankaların işbirliklerine, zorlu koşullara rağmen herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları katılımlarına ve artarak devam eden desteklerine teşekkür ediyoruz. Ziraat Bankası temin ettiği bu kaynakla reel sektörümüze, sürdürülebilir ekonomik büyüme için önem arz eden dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edecektir."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
Bakan Selçuk duyurdu: Yarın son gün!Bakan Selçuk duyurdu: Yarın son gün!
E-ticarette e-fatura kullanımı nasıl olur? E-ticarette e-fatura kullanımı nasıl olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ursula von der Leyen: Bir daha asla izin vermeyeceğim
Ursula von der Leyen: Bir daha asla izin vermeyeceğim
NATO'dan çok sert açıklama
NATO'dan çok sert açıklama
TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı
TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı
Mitsubishi üretim durdurma kararı aldı
Mitsubishi üretim durdurma kararı aldı
“Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar”
“Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar”
Emekli ikramiyesi zammı ne kadar olacak?
Emekli ikramiyesi zammı ne kadar olacak?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!
Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağla bademin fiyatı 5'e katladı
Çağla bademin fiyatı 5'e katladı
15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine bin 500 liralık ödeme yapıldı
Bugün hesaplara yattı!
Bakan Varank: Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk
Bakan Varank'tan sanayi üretimi açıklaması
Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Akademik Çalışma Programı başvurularında yarın son gün
Bakan Selçuk duyurdu: Yarın son gün!
'Günaydın dedim duymadınız mı?' dedi ve işinden oldu
'Günaydın dedim duymadınız mı?'
18 Nisan Çoban Günü mü oluyor? Dikkat çeken talep!
18 Nisan Çoban Günü mü oluyor?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.