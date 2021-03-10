FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ziraat Bankası'ndan 60 ay vadeli konut kredisi

Ziraat Bankası'ndan 60 ay vadeli konut kredisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 14:00 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, müşterilerine 60 ay vade ile konut kredisi veriyor. Bu sistemde sıfır ya da ikinci el konut alımlarında oldukça düşük faiz oranları uygulanıyor ve 12 aya kadar ödemesiz dönem kullanılabiliyor. Şubat ayının sonunda Ziraat Bankası'ndan gelen faiz indirimi ile ev almak isteyenlerin işinin kolaylaşması amaçlanıyor.

Ziraat Bankası'ndan 60 ay vadeli konut kredisi

Geçtiğimiz aylarda konut kredisi faizleri yükselmiş ve bu sebeple konut fiyatlarında gözle görülür ucuzlamalar gözlenmişti. Ancak son günlerde Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerinde düşüşe gitti. Ziraat Bankası, müşterilerine uygun faiz oranlarıyla 60 ay vadeli konut kredisi alma imkanı tanıyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN 60 AY VADELİ KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası, müşterilerine sıfır ya da ikinci el konutlar için 500 bin Türk Lirası'na kadar 60 ay vadeli konut kredisi veriyor. Bu tutar, Türkiye'nin 78 ilinde geçerliyken İzmir, Ankara ve İstanbul'da tutar 750 bin Türk Lirası'na kadar çıkıyor.

Bu krediden her Ziraat Bankası müşterisi sadece bir kere yararlanabiliyor. Ziraat Bankası'nın 60 ay vadeli konut kredisi hakkında detaylı bilgi almak için Ziraat Bankası şubelerine başvurabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan 60 ay vadeli konut kredisi

ZİRAAT BANKASI'NDAN KONUT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

Ziraat Bankası'ndan konut kredisi alabilmek için Ziraat Bankası ürünlerinden Bankkart, KMH Talimat Ürünü ve İnternet Bankacılığına sahip olmak zorunluluk olup, BES, DASK, Konut Sigortası, AZG, Eşya Sigortası, KASKO, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden de en az üçüne sahip olunmalı ya da bu ürünlerden üç tanesine yeni başvuruda bulunulmalıdır.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, konut kredisi alırken en çok tercih edilen bankalar arasında yer alıyor. Konut kredisi başvurusu için şubeye gitmeye gerek olmayan sistemde kredi başvurusu online olarak kolayca yapılabiliyor.

Konut kredisi almak isteyenler Ziraat Bankası müşterisi ise mobil uygulama üzerinden de kolayca konut kredisi başvurusu yapabiliyor ve avantajlı seçenekleri görebiliyor.

Kredi başvurusunun sonuçlanması için öncelikle başvuran kişinin kredi notu değerlendiriliyor ve kredi notunun değerlendirilmesi neticesinde kişinin ne kadar kredi alabileceğini görmek ve belgeleri tamamlayabilmek adına Ziraat Bankası şubelerine gitmesi gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
Otobüslerle ilgili o yasak kalktı!Otobüslerle ilgili o yasak kalktı!
Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Bedelsiz sermaye artırımı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir
9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir
Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var
Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor! İşte fiyatı
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor! İşte fiyatı
'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği' yayınlandı
'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği' yayınlandı
Evlenecek çiftlere 'Suriye Altını' uyarısı!
Evlenecek çiftlere 'Suriye Altını' uyarısı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı
Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı
Günde 10 milyon ekmek çöpe gidiyor
Günde 10 milyon ekmek çöpe gidiyor
Son Dakika! Araç sahipleri dikkat: e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
Son Dakika: Otobüslerde yüzde 50 sınırlaması kaldırıldı! Tüm koltuklar satışa çıkacak!
Otobüslerle ilgili o yasak kalktı!
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı | 11 Mart'ta hangi ürünler indirimli?
A101 aktüel ürünler listesini yayınladı
Rekabet Kurulu’nun Google kararları dünyada ‘Yılın En İyi Kararı’ olmaya aday gösterildi
Rekabet Kurulu'nun kararı ödül adayı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.