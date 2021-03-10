Ziraat Bankası'ndan 60 ay vadeli konut kredisi

Geçtiğimiz aylarda konut kredisi faizleri yükselmiş ve bu sebeple konut fiyatlarında gözle görülür ucuzlamalar gözlenmişti. Ancak son günlerde Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerinde düşüşe gitti. Ziraat Bankası, müşterilerine uygun faiz oranlarıyla 60 ay vadeli konut kredisi alma imkanı tanıyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN 60 AY VADELİ KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası, müşterilerine sıfır ya da ikinci el konutlar için 500 bin Türk Lirası'na kadar 60 ay vadeli konut kredisi veriyor. Bu tutar, Türkiye'nin 78 ilinde geçerliyken İzmir, Ankara ve İstanbul'da tutar 750 bin Türk Lirası'na kadar çıkıyor.

Bu krediden her Ziraat Bankası müşterisi sadece bir kere yararlanabiliyor. Ziraat Bankası'nın 60 ay vadeli konut kredisi hakkında detaylı bilgi almak için Ziraat Bankası şubelerine başvurabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI'NDAN KONUT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

Ziraat Bankası'ndan konut kredisi alabilmek için Ziraat Bankası ürünlerinden Bankkart, KMH Talimat Ürünü ve İnternet Bankacılığına sahip olmak zorunluluk olup, BES, DASK, Konut Sigortası, AZG, Eşya Sigortası, KASKO, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden de en az üçüne sahip olunmalı ya da bu ürünlerden üç tanesine yeni başvuruda bulunulmalıdır.