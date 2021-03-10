Ziraat Bankası'ndan KPSS şartsız memur alım ilanı yayınlandı! İşte uzman yardımcısı alım şartları

Ziraat Bankası, KPSS şartsız 230 memur alımı için dört ayrı ilan yayımladı. 9 Mart'ta başlayacak memur alımı başvuruları, 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvuracak adaylar, Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Başvuru internet adresine giriş yaparak başvurularını yapabilecekler. Ziraat Bankası yazılı sınav tarihleri ise 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00 olarak belirlendi. Sınavlar İstanbul ve Ankara’da yapılacak..
ZİRAAT BANKASI BAŞVURU ŞARTLARI
-01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak.
-Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak gerekiyor.
ZİRAAT BANKASI SINAVI GENEL HUSUSLAR
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Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
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Çalışma ili İstanbul’dur.
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Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da tek bir oturumda gerçekleştirilecektir.
- Mülakat süreci Ziraat Finans Grubu İnsan Kaynakları ekipleri tarafından yürütülecektir.
MEMUR ALINACAK POZİSYONLAR VE KONTENJANLAR
ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMICISI ALIM ŞARTLARI
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
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01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,
- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme
Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik,
Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı
ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama
sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta
okuyor olmak,
- Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış
veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş
olmak.
ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMICISI ALIM ŞARTLARI
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
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01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,
- Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bütün bölümleri ile
denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden
mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz
etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
- Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış
veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş
olmak.
ZİRAAT BANKASI MÜFETTİŞ YARDIMICISI ALIM ŞARTLARI
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
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01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,
- Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek
okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu
Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler,
İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi
Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile
bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans
Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış
yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama
sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta
okuyor olmak, Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için
üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem
Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış
yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama
sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta
okuyor olmak,
- Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış
veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş
olmak,
- Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın
mülakat aşamasında elenmemiş olmak.
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