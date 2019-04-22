Ziraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmet

Yatırımlarını Türk Lirası’nda değerlendiren ve değerlendirmek isteyen müşteriler için Türk Lirası tasarruflarında sabit faiz oranı korumasında yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı’nın yanı sıra, anaparasını enflasyon karşısında reel olarak korumak isteyen müşterileri için de Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getirili) Mevduat Hesabı ürünlerini uygulamaya aldı.

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Bankaların, asli görevi tasarrufların doğru alanlara yönlendirilmesinin yanı sıra ülkenin tasarruf tabanının da gelişimine katkı vermektir. Sunduğumuz ürünleri çeşitlendirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sağlamak da görevlerimiz arasındadır. Biliyoruz ki birikim ve tasarruflarını enflasyona karşı korumak için dövizde tutan oldukça önemli sayıda müşterimiz var. Ülkemizde tasarrufların TL ile yapılmasını sağlamak için bundan sonra da ürünlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda müşterilerimizin TL mevduat birikimlerini desteklemek için iki yeni ürünümüzü hayata geçirdik. Bu ürünler; “Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getiri Ödemeli) Mevduat Hesabı”dır.