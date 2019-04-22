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Ziraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmet

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2019 12:44 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, hem ülke ekonomisine katkı sağlayan hem de müşterilerine enflasyon karşısında yüksek getiri sağlayan ürünlerine iki yeni ürünü daha ekledi.

Ziraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmet

Yatırımlarını Türk Lirası’nda değerlendiren ve değerlendirmek isteyen müşteriler için Türk Lirası tasarruflarında sabit faiz oranı korumasında yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı’nın yanı sıra, anaparasını enflasyon karşısında reel olarak korumak isteyen müşterileri için de Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getirili) Mevduat Hesabı ürünlerini uygulamaya aldı.

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Bankaların, asli görevi tasarrufların doğru alanlara yönlendirilmesinin yanı sıra ülkenin tasarruf tabanının da gelişimine katkı vermektir. Sunduğumuz ürünleri çeşitlendirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sağlamak da görevlerimiz arasındadır. Biliyoruz ki birikim ve tasarruflarını enflasyona karşı korumak için dövizde tutan oldukça önemli sayıda müşterimiz var. Ülkemizde tasarrufların TL ile yapılmasını sağlamak için bundan sonra da ürünlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda müşterilerimizin TL mevduat birikimlerini desteklemek için iki yeni ürünümüzü hayata geçirdik. Bu ürünler; “Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getiri Ödemeli) Mevduat Hesabı”dır.

Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Vadeli Mevduat Hesabı;

-Açılışında sabit getirili vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ediliyor. Vade sonunda taahhüt edilen faiz oranı, yıllık enflasyona eklenecek ilave oranla oluşan (Yıllık TÜFE artı ilave oran) yeni faiz oranı ile karşılaştırılıyor. İki oran arasında yüksek olan faiz oranından hesaba faiz işletiliyor. Böylelikle müşterilere Türk Lirası yatırımlarında garantili yüksek getiri sağlama ve enflasyondan etkilenmeme imkanı sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ziraat bankası enflasyon yatırım

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